«Требуем отставки правительства!» «Абортные» протесты в Польше дошли до призывов к смене власти

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5 ноября 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Пока президент Польши Анджей Дуда болел «ковидом», по всей его стране прокатились массовые акции протестов. Как бы власти ни предупреждали митингующих о коронавирусной нестабильности, они категорически отказывались слушать.

Протесты и демонстрации, приведшие к беспорядкам, произошли из-за весьма сомнительного закона о запрете абортов в случае выявления патологий плода. Официально документ должны были опубликовать 2 ноября, но из-за бунтов на улицах, закон так и не был принят. В правительстве заявили, что введение запрета на аборты будет отложено до стабилизации обстановки в стране. «Нам нужны новые решения», - заявлял по этому поводу Михал Дворчик, представитель премьер-министра.

Между тем, женщины-активистки в последние дни всё чаще и чаще призывают правительство к отставке. Радикально настроенное протестующие считают, что власть не собирается прислушиваться к народу и давно утратила своё доверие. «Правительство не способно ни к каким переговорам», - звучат слова Клементины Сухановой, одной из представителей Женского забастовочного комитета, «С ними никакого диалога быть уже не может». Ситуация в Польше, между тем, грозит перерасти в довольно сложный политический кризис, а заодно ухудшить эпидемиологическую обстановку.