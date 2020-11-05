Коронавирусные ограничения доводят жителей Испании до бунтов

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 ноября 2020, 07:55 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Вторая волна коронавируса уже пришла. Планета снова охвачена ожесточённой борьбой с пандемией. Вирус и не удумает утихать и продолжает распространяться. На фоне «ковидных» ограничений в Европе пришла новая напасть – демонстрации и бунты.

В Мадриде даже дошло до возведения баррикад. Бунтовщики всё время скандировали лозунги «Свободу!», устраивали беспорядки и пытались причинить вред правоохранителям. В полицейских летели камни, бутылки и предметы арматуры. Двенадцать человек получили ранения, среди них есть трое силовиков. Более тридцати бунтарей арестованы за нарушение законов. Все акции протестов, приведшие к хаосу на улицах, не были согласованы с правительством. Полицейским всё же удалось их подавить, хотя бы на время. Ведь любые массовые сборища сейчас опасны, ввиду возможности ускорения продвижения «ковида».

На данный момент в Испании одна из серьёзных коронавирусных ситуаций в Европе. Вирус продолжает своё шествие по королевству. Сейчас там уже больше 1.2 миллионов заболевших (точная цифра – 1 284 408). 150 376 человек, по официальной статистике Яндекса, вылечились. Умерло за всю пандемию – 38 118. В основном это пожилые люди, инвалиды и те, у кого слабый иммунитет. Протесты же происходят в основном из-за отсутствия должной помощи со стороны властей. Люди жалуются на отсутствие работы, денег и запасов. Также им крайне неприятны новые ограничения, которые всё больше напоминают стиль далеко не демократических государств. Комендантский час, локальные карантины, запреты на поездки и посещения ресторанов уже давно стали нормой для испанцев. Аналитики считают, что из-за резкого падения доходов местные жители едва ли успокоятся в ближайшее время. Правительство Испании должно пересмотреть своё отношение к пандемии и усилить меры поддержки для населения.