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Коронавирусные ограничения доводят жителей Испании до бунтов

, 07:55 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Коронавирусные ограничения доводят жителей Испании до бунтов
Фото: cоцсети

Вторая волна коронавируса уже пришла. Планета снова охвачена ожесточённой борьбой с пандемией. Вирус и не удумает утихать и продолжает распространяться. На фоне «ковидных» ограничений в Европе пришла новая напасть – демонстрации и бунты.

В Мадриде даже дошло до возведения баррикад. Бунтовщики всё время скандировали лозунги «Свободу!», устраивали беспорядки и пытались причинить вред правоохранителям. В полицейских летели камни, бутылки и предметы арматуры. Двенадцать человек получили ранения, среди них есть трое силовиков. Более тридцати бунтарей арестованы за нарушение законов. Все акции протестов, приведшие к хаосу на улицах, не были согласованы с правительством. Полицейским всё же удалось их подавить, хотя бы на время. Ведь любые массовые сборища сейчас опасны, ввиду возможности ускорения продвижения «ковида».

Коронавирусные ограничения доводят жителей Испании до бунтов

На данный момент в Испании одна из серьёзных коронавирусных ситуаций в Европе. Вирус продолжает своё шествие по королевству. Сейчас там уже больше 1.2 миллионов заболевших (точная цифра – 1 284 408). 150 376 человек, по официальной статистике Яндекса, вылечились. Умерло за всю пандемию – 38 118. В основном это пожилые люди, инвалиды и те, у кого слабый иммунитет. Протесты же происходят в основном из-за отсутствия должной помощи со стороны властей. Люди жалуются на отсутствие работы, денег и запасов. Также им крайне неприятны новые ограничения, которые всё больше напоминают стиль далеко не демократических государств. Комендантский час, локальные карантины, запреты на поездки и посещения ресторанов уже давно стали нормой для испанцев. Аналитики считают, что из-за резкого падения доходов местные жители едва ли успокоятся в ближайшее время. Правительство Испании должно пересмотреть своё отношение к пандемии и усилить меры поддержки для населения.

Аргументы НеделиАвторы АН

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