«АКЦИЯ» на пользу жуликам: обман становится все изощрённей

Не секрет, что жулики, ох, как способны на изобретение всяких хитрых способов обманывать доверчивых людей, которых они называют «лохами». Особенно на их удочку попадают люди старшего поколения, которые ещё верят в некоторую честность из прошлой жизни. У молодёжи уже вырабатывается некий иммунитет на обман, и её труднее поймать на удочку. Хотя в политике «лохов» из молодёжи ещё много. Но разговор пойдёт не о политике, а об обыкновенной бытовухе.
Нет, обманщиков было немало и в Советские времена. Но это было как-то незаметно на фоне общей честности того поколения. Всплеск всяких обманных действий на бытовом уровне появился в период перестройки и особенно после развала Союза. Вспомните знаменитую пирамиду Мавроди «МММ» и всякие «Гермесы – Хопёры», но это был гигантский размах, они и сегодня бывает возникают. Но особенно развился обманный бизнес в виде лотерей, мгновенных и долгосрочных, когда «из двух билетов обязательно выигрывает один», а то и беспроигрышные лотереи. Сам раз вляпался в такую историю, но милиция мне не помогла, а наоборот «нагнула»!
Отголоски этого обмана присутствуют и сегодня даже в «Русском лото», когда известный артист Пореченков рекламирует, что из двух билетов выигрывает каждый второй. Чистый обман, сам проверял. К слову, а почему известные артисты, призванные блюсти народную мораль, часто выступают в сомнительных рекламах – видно хорошо платят! Значит, жульнический бизнес процветает.
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Из обихода постепенно исчезают ранее ходовые названия пирамид и лотерей, на смену им приходит новое слово «Акция». Оно имеет двоякое значение, но как-то «Акция протеста» стало больше ассоциироваться со словом «жульничество».
Как-то я вляпался в одну из таких акций. Расскажу коротко на собственном опыте. Сколько дураков не учат, но, в конечном счёте, они попадаются на крючок. Магазинные акции по типу «Две штуки товара по цене одного» это детские шалости, есть акции и крупнее. Но они уже больше связаны с Интернет-торговлей, или как её называют «онлайн-торговля». Здесь уже появилась целая профессия рекламщиков – психологов, которым артисты на рекламе и в подмётки не годятся. Одна из таких пиарщиков товара Ирина и поймала меня на крючок.
Я человек пожилой и, естественно, меня одолевает гипертония. Случайно я натолкнулся в Интернете, а потом услышал по радио, на способ вылечить её без применения традиционных лекарств. Стоит только позвонить. К тому же, если связаться сразу, то по «акции» можно эти средства получить бесплатно. Причём товар кончается, и такой казус повторяется каждый день, и акция всё продолжается. Я остановился на «АРТЕРИО» - средстве для избавления от гипертонии, оздоровлении сердца и предотвращения сердечно – сосудистых заболеваний. Ну чем не панацея?
Изучил его свойства по Интернету, они мне показались убедительными, сам в молодости увлекался лечебными травами, а при том была привлекательная акция, что немаловажно при большой цене получить материал, назовём его так, потому что его статус неопределён, бесплатно.
Одним словом, клюнул на рекламу, а там…. Приятный женский голос Иры, так она представилась, долго расписывал мне лечебные свойства этого материала, если я буду соблюдать все указания по его применению. Как я потом понял, это для того, чтобы в его неэффективности обвинить меня. Одним словом, уговорила и предложила мне по акции две упаковки бесплатно, а две за плату. Не буду называть сумму, она для пенсионера внушительная. И я уже её потерял. Но дело не в деньгах, а в обмане, который присутствует на всех этапах этой онлайн-торговли лекарствами, закон о которой приняла Дума, и утвердил Президент.
Получив товар, я понял, что никакого «бесплатно» и в помине не было.
Пройдя всю цепочку обманов, невольно задаёшься вопросом – О чём думали наши избранники, принимая этот закон об онлайн-торговле? И зреет ответ: они в первую очередь думали о жуликах, лоббирующих данный закон, а о народе только как источнике обогащения этого жулья! Народ всегда на втором плане.
Но что удивительно. Подобная реклама расцветает не только в Интернете, который считают свалкой недобросовестной рекламы, но на Радио и ТВ, причём уважаемыми редакциями. Теперь эта зараза взята на вооружение и различными салонами. Как нужно это понимать? Только бизнес и никакого служения людям и обществу.
Другого вывода не вижу. И это особенно видно, когда сам попадаешь в подобный переплёт. Так и хочется воскликнуть – Чудны дела в нашем королевстве!
А акция из своего предназначения, как-то действия-выступления и ценной бумаги, незаметно превратилась в такое значение, как узаконенный обман!
Вам этого не кажется?
Р. S. Ещё в 90-е годы прошлого столетия у меня был фельетон «Везунчик». Что с тех пор изменилось? Обман стал более изощрённым!