Исламские радикалы неправильно трактуют Коран​

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 ноября 2020, 22:31 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

В последнее время в мире наблюдается обострение нападений со стороны исламистских радикалов. Напомним, что любой радикализм и терроризм под именем Аллаха, яро осуждается представителями всего исламского духовенства. Тех, кто совершает убийства во имя Всевышнего, приравнивают к еретикам и предателям веры. Всему виной – ошибочная трактовка постулата из Корана, говорящего о том, что «неверного нужно убить в себе». Речь идёт о самоочищении человека и о его духовном пути, освобождении от злых помыслов, но никак не об уничтожении иноверцев и людей в целом.

Австрия, бывшая абсолютно тихой и спокойной страной долгие годы, уже познала на себе гнев террористических фанатиков. Атаки были произведены прямо в центре Вены, исторической столицы государства. 2 ноября террористы открыли огонь в разных районах центра города. 5 человек скончались от ран. 22 были госпитализированы. Один из экстремистов был уничтожен на месте. Им оказался 20-летний юноша, уже отсидевший срок за содействие «Исламскому государству» (группировка запрещена в России). По делу о теракте на территории Австрии в общем счёте было арестовано 18 человек. Пока что расследование продолжается. Террористическая организация «Исламское государство»* официально взяла на себя ответственность за случившееся в Вене.

По сведениям американской компании SITE Intelligence, к атакам 2-3 ноября могли быть причастны сторонники джихада, решившие отомстить австрийцам за поддержку коалиции по борьбе с «Исламским государством»*. К слову, Австрия действительно была в составе антитеррористического альянса, но её задача носила лишь только гуманитарный характер.

* запрещенная на территории РФ террористическая организация