Байден или Трамп? Джо Байден обходит действующего лидера США после подсчёта 98 процентов

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 ноября 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Несмотря на заявления Дональда Трампа о его победе на выборах, заветная виктория может спокойно достаться его оппоненту.

Кандидат от демократов Джо Байден обгоняет нынешнего американского президента после подсчёта 98 процентов. Он также одерживает верх по количеству голосов от выборщиков. На сегодня результаты – 213 (Трамп) против 238 (Байден). В штабе демократов крайне сомневаются в победе республиканского лидера и его партии на выборах. К тому же там не слишком хорошо оценили самоуверенность Дональда Трампа.

Для полной победы одного из кандидатов нужно набрать 270 голосов. Трамп на полном серьёзе утверждает, что замедление голосов мешает ему выиграть кампанию и продолжить достойно руководить государством. Он обвиняет в «диверсии» своего соперника. Штаб Байдена же отрицает свою причастность к искусственному замедлению голосов. Трамп готов обратиться в суд в случае выявления фальсификаций и афер со стороны оппонентов. Между тем, в США политическая обстановка остаётся весьма напряжённой. В случае победы любой из сторон велика вероятность возникновения массовых демонстраций и бунтов.