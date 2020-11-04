О сущности происходящего в США и в мире

Взглянул на все, что творится в США. И понял, что вижу через линзы российских СМИ.
Хочу понять Россию на основании того, как она освещает все то, что происходит в США. А что видят наши СМИ:
1. Ни одна из политических команд при победе на выборах не будет стараться наладить отношения с Россией;
2. Города по всей стране готовятся к вспышкам насилия независимо от исхода. Магазины и бизнес-центры заколачивают окна, опасаясь погромов;
3. За несколько дней до голосования в США фиксируют всплеск продаж огнестрельного оружия;
4. Из-за накаленной обстановки правоохранительные органы готовятся к любым вариантам развития событий: потенциальному запугиванию избирателей, столкновениям вокруг избирательных участков и протестам;
5. Перед выборами серьезные меры ввели соцсети, чтобы избежать скандалов. «Фейсбук» и TikTok запретили всю политическую рекламу. «Твиттер» начал помечать сообщения, которые, по мнению соцсети, распространяют дезинформацию.
И какие выводы мы можем сделать для себя? Неужели россияне успокоятся, дескать, ну если уж США в таком состоянии, то наши потрясения от нас не будут зависеть? Как бы формируется оправдание: США виноваты и чертов коронавирус, тоже виноват. Шум в федеральных СМИ о США кому-то нужен в России. И позднее мы узнаем кому. США отбурлят и, как всегда, выйдут на уровень цивилизационного развития, так как имеют на это ресурсы и средства. А что будет с Россией после этого шума, который, конечно уляжется?
В чем сущность происходящего в США, в России , в мире?
Одно могу сказать: мир голосует против экономических последствий коронавируса, а не за политиков. В эпоху постмодернизма Автор умер, в том числе и авторы политики. Сущности всех общественных институтов извращены и исчезли. В том числе, и сущности института выборов.