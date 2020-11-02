Тайная раса Севера. Загадка Гиперборейской цивилизации до сих пор не раскрыта

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2 ноября 2020, 20:34 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Гиперборея – одна из поистине загадочных стран, существование которой до сих пор не доказано. В принципе, учёные относят упоминания о ней к аналогу Тридевятого царства. То есть, большая часть людей науки заявляет о Гиперборее, как о сугубо вымышленном государстве. Однако мистификаторы, эзотерики и теософы придерживаются другого мнения. Впрочем, с ними были солидарны и древние научные гении и словесные мастера. В античных источниках Древней Греции о Гиперборее говорится довольно много. Точное её местонахождение неизвестно, но приблизительно она могла располагаться в землях «За Бореем», то есть за северным ветром или где-то в современной России. Об этом таинственном государстве упоминали такие видные учёные и литераторы Греции, как Ференик, Филостефан, Симий Родосский, Диодор Сицилийский и Мнасей Патрский.

Римские учёные так же утверждали, что Гиперборея реально существовала. Например, сведения Плиния Старшего очень схожи с древнегреческими источниками. По его словам, гиперборейцы жили за Рифейскими (возможно Уральскими) горами и по ту сторону Аквилона (северного ветра или Борея). При этом, во многих источниках и мифах говорилось, что в тех землях совсем не бывает зимы. Плиний называл гиперборейцев счастливым народом, славившимся долгожителями и легендарной историей. «Страна эта находится вся на солнце», - гласят строки римского учёного, «Она лишена всякого вредного ветра и обладает благоприятным климатом. Там неизвестны раздоры и всякие болезни». Также он заявлял, что сомневаться в реальном существовании гиперборейцев попросту невозможно. Ещё он упоминал про то, что «светила там восходят только однажды в год при летнем солнцестоянии, а заходят только при зимнем».

Покровителем Гипербореи считался, как ни странно, Аполлон, бог солнца, а не кто-нибудь из Асов нордического эгрегора. Греки называли этот народ близким к богам. Они ставили их наравне с эфиопами (не путать с жителями Мероэ и обитателями восточной Африки), феаками и лотофагами. Жизнь для гиперборейца – это вечный праздник. Они славились своими весёлыми песнями и танцами, а также пирами и музыкой. Говорилось, что при необходимости они могут перерождаться после смерти. Диодор утверждал, что Аполлон был основным божеством в Гиперборее. Геродот заявлял, что Гиперборейская цивилизация находилась далеко-далеко за землями Скифии. Вероятно, он имел ввиду Уральские горы, как в общем-то и Плиний. Известно ещё и то, что гиперборейцы торговали с греками, пока не случился инцидент на острове Делос, где купцы северян были убиты. Также упоминались загадочные представители этой культуры по имени Абарис и Аристей. Говорилось, что они обучали греков наукам, лекарским искусствам и философии. При этом летали они якобы на чём-то, напоминающим огненные стрелы.

Казалось бы, в те времена не существовало фантастического жанра. Придумывать вымышленные миры и населять их разными созданиями тогда было просто не в моде. Поэтому остаётся лишь догадываться, что именно имели ввиду греки под загадочными гиперборейцами. Известно то, что научные мужи современного мира яро отрицают теорию о существовании Гиперборее именно за Уралом. Ведь в мифологии ясно говорилось, что в этих землях не бывает зимы. Судя по природным и климатическим данным, это далеко не Уральские горы и не север нашей страны. Хотя, если верить в эзотерические теории, то можно предположить, что у гиперборейцев имелись средства для обеспечения теплом всей окружающей среды на собственных территориях. Гиперборея всегда влекла за собой оккультистов, мистификаторов и теософов. Особенно это было популярно в Советское время. Александр Барченко, один из агентов ОГПУ и видный учёный СССР, совершал экспедиции на Крайний Север, где пытался отыскать источники древних цивилизаций. Поговаривают, что исследователь даже что-то обнаружил, вроде оставленных северянами храмов и развалин, но его находки впоследствии были засекречены, а операция полностью закрыта по велению партийцев. Также эти секреты вовсю интересовали мистификаторов Третьего Рейха и последователей сообщества Елены Блаватской. В «Тайной Доктрины» Блаватской тоже упоминалась сверхцивилизация, зовущая себя Гипербореей.

В 90-е годы снова начался «эзотерический бум» по поводу изучения Гипербореи, но это явление вряд ли можно причислить к серьёзным научным вкладам человечества. Загадочная цивилизация Крайнего Севера до сих пор остаётся большим вопросом как для официальной науки, так и для эзотерических учений. Пока что нет ни единого точного доказательства реального существования этой таинственной культуры. Лишь только мифы, легенды и мистические трактаты.