Нильс Теннант – на службе Республики и Империи. Немного об ещё одном флотоводце из вселенной «Звёздные войны»

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 ноября 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Интересно, кто-нибудь помнит странного вида республиканца в зеленоватой форме, фигурировавшего в эпизоде сериала «Войны клонов» под названием «Повелители»? Это ведь был не кто иной, как сам Нильс Теннант, контр-адмирал флота Галактической Республики. Теннанта ценили и уважали в командирском составе. Во времена Войн Клонов контр-адмирал сумел добыть для Республики немало побед. Он первым принял на борту сигнал бедствия, который был выпущен аж за 2000 лет до основных событий. Сигнал был пойман в звёздной системе Чрелитиумн в Диком Пространстве космоса, где позднее появился корабль-монолит, принадлежащий расе Небожителей. Теннант немедленно переслал все необходимые данные на Корусант, тем самым проинформировав Совет Джедаев. На этом участие флотоводца в сериале заканчивается. Но всё же его не стоит списывать со счетов.

Его история тоже достойна внимания. Начинал свою карьеру Теннант с Салластанской академии Первопроходцев. Большинство представителей этой организации работало с грузоперевозками, но потом им предоставлялся выбор – куда идти и где дальше строить свою карьеру. В академии Теннант познакомился с Уилхаффом Таркином и сразу же завоевал его уважение. Дальнейшая дружба с будущим гранд-моффом позволило Нильсу неплохо продвинуться по службе. Вскоре Теннант присоединился к Республиканскому флоту и получил под свой контроль звёздный разрушитель типа «Венатор». Достигнув звания контр-адмирала, он доблестно сражался с армадами КНС во времена Войн Клонов. На его счету было немало побед (несколько десятков, как минимум). Таркин считал его весьма компетентным человеком и всё время разговаривал о нём с канцлером Палпатином. Палпатин в итоге поверил своему верному ставленнику и одобрил его покровительство над Нильсом.

Теннант всегда был весьма суровым и расчётливым человеком. Он терпеть не мог миссии по спасению каких-либо важнейших персон. Подобное он считал не слишком интересным занятием. Ожесточённые и суровые космические схватки надолго стали для него самой жизнью. После того, как Республика прекратила своё существование, контр-адмирал перешёл на службу в Имперский флот. Вейдер и Палпатин призывали всех флотоводцев Республики к преданности новому режиму. Теннант не имел ничего против преобразований. Позднее, благодаря вмешательству Таркина, его повысили до имперского адмирала. На службе Империи он не раз участвовал в миротворческих миссиях, хотя при этом он их и недолюбливал. В конечном счёте, Нильс был введён в Комитет Начальников Штабов, совещательную коллегию, в задачи которой входили консультации Императора по вопросам вооружённых структур.