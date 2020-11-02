«Локдаун» с 5 ноября. В Англии на неопределённый срок вводится общенациональный карантин

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2 ноября 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Вторая волна коронавируса захлёстывает планету. В Англии из-за этого вводится общенациональный карантин. О подобных ограничениях премьер-министр Борис Джонсон предупреждал ещё в конце октября. Официально говорится, что «локдаун» наступит с 5 ноября и продлится до 2 декабря. Но власти утверждают, что точные сроки определить невозможно. Всё будет зависеть исключительно от скорости распространения вируса.

Местные жители давно устали от «ковидной эпопеи», но ничего поделать с этим не могут. Вирус не сбавляет темпы распространения и продолжает развиваться. Сегодня в Великобритании уже больше 1 миллиона заражённых (точная цифра – 1 038 054). По Яндекс статистике, вылечившихся лишь 2841 человек. За всю пандемию умерло уже 46 807.

В Британии закроются пабы, рестораны, парикмахерские, спортзалы, кинотеатры и многие магазины. Объявляется запрет на встречу тех, кто не проживает друг с другом вместе. Допускаются только рабочие поездки за границу. На отдых выезжать так же никому нельзя. Джонсон утверждает, что новые ограничения помогут хоть как-то остановить распространение вируса. По его словам, ситуация намного хуже, чем даже весной. Если не принимать меры и игнорировать обстановку, всё скатится до нескольких тысяч смертей за сутки, а это уже будет напоминать пандемию «испанки».