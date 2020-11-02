В России требуют решения проблемы людей с ограниченными возможностями

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 ноября 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели», Артём Луговский ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Несмотря на мирное время, в России каждый год тысячи людей лишаются своих конечностей. Основные причины, которые приводят к ампутации – последствия болезней и травматизм. Ежегодно проводятся более 70 тысяч операций по ампутации конечностей – это 500 вмешательств на каждый миллион человек. По статистике, сегодня в нашей стране около 40 тысяч человек нуждаются в протезах верхних конечностей, и около 400 тысяч – в протезах ног. Это самый большой показатель в мире.

Помимо физических ограничений, пострадавший также испытывает психологический дискомфорт. Многие могут испытывать даже фантомную боль (неприятные ощущения в частях тела, которых уже нет). Несмотря на все эти страдания, немного пострадавших могут получить психологическую помощь или пройти реабилитацию. Многие даже не получают обещанный протез за государственный счет и приходится собирать самому с миру по нитке. А некоторые и вовсе не получают искусственную конечность из-за высоких цен.

Чтобы уменьшить отрицательное влияние травмы, нужно изменять инфраструктуру и адаптировать окружающую среду, что сложно сказать о городах нашей страны, особенно о провинциях. Для многих лиц с ограниченными возможностями сложно просто выйти из квартиры, не говоря уже о походах в магазин или обычных прогулках. Во многих городах России не могут сделать благоустройство для здоровых людей, не говоря уже об инвалидах.

Отсутствие конечности сильно ограничивает человека в банальных действиях. Без помощника он не может выполнять простые действия. Людям с ограниченными возможностями выделяются социальные работники для помощи в повседневной жизни, но не все могут получить социальную помощь из-за малого количества сотрудников и большого количества пострадавших. В некоторых городах создаются благотворительные фонды, но из-за экономического кризиса большинство прекратило свою работу.

На данный момент у Российской Федерации нет в главных приоритетах помощи людям с ограниченными возможностями. Создается впечатление, что в глазах государства они являются «балластом» общества и экономики, от которых в скором времени будут избавляться, даже не скрывая этого.