Если всё пойдёт не по плану, Кишинёв может превратиться в «новый Минск»

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2 ноября 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Молдова всегда была на распутье, почти что как и Украина в своё время. Вот уже много лет в этой стране ожесточённо борются две фракции, одна из которых выступает за проевропейскую политическую структура, другая – за дружбу и альянс с РФ, а также следование пророссийского пути развития. Несмотря на пандемию и развитие вируса в Молдове, людям здесь не безразлична судьба государства, и они активно прибывают на выборы.

По сути, в стране есть два ключевых кандидата на пост главы – действующий президент Игорь Додон, славящийся весьма сомнительной репутацией, и оппозиционный политик Майя Санду, активная сторонница проевропейского курса. Общая явка к 22 часам 1 ноября составила 42,7 процентов. Более миллиона избирателей сделали свой ответственный выбор.

Однако ещё несколько дней назад Игорь Додон заявлял об опасениях насчёт Молдовского Майдана. По его словам, оппозиция вполне готова к заявлению о непризнании результатов, если победит всё-таки сторонник пророссийского развития. Многие жители страны уже давно высказывали солидарность с идеями и предложениями партии Майи Санду. Сегодня она тоже проголосовала и приехала на выборы совсем одна. «Голосовала за государство, которое работало бы для людей и помогало бы им», - заявила Санду в сегодняшнем интервью, «Голосовала за то государство, которое всегда на стороне своих сограждан и создаёт возможности высокооплачиваемого труда». Между тем, в отдельных регионах страны уже прогремели небольшие потасовки из-за выборов президента. В районе Варницы группа местных жителей вместе с депутатами парламента даже заблокировали дороги транспортными средствами.

Полицейские в полной боевой готовности. Они призывают людей к порядку и к уважению друг к другу. Но всё же многие аналитики опасаются повторения событий в Белоруссии, если выяснится, что результаты выборов были сфальсифицированы. Действующего лидера в стране уважают далеко не многие. К тому же, оппозиционные наблюдатели уже выявили сотни нарушений на выборах, о которых они сразу же сообщили. Согласно конституции, президент Молдовы избирается на срок в 4 года и вступает в должность с принятия присяги. По последним данным, действующий президент Молдовы Игорь Додон лидирует на выборах с результатом в 36 процентов.