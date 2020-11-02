Станет ли Макрон реформатором институтов мировой религии?

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 ноября 2020, 09:06 [ «Аргументы Недели», Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук ]

Фото: cоцсети

Казалось бы, можно предположить, что у Макрона имеет место недостаточный уровень социально-политического интеллекта, какой есть, например, у китайского лидера. Китайцы молчат, наблюдают и ждут трупов, которые сами поплывут мимо берега , согласно заветам Лао-Цзы. Но это не так. Макрон -продукт общеевропейской политики, курируемой США. И все происходящее - это лишь составляющие проекта, а не случайный аффект Макрона.

Не желают понимать политики, что нужны мероприятия с общемировыми реформами по поводу манипуляторов Духовного и Религиозного, причем, независимо от вероисповедания.

Внимательно наблюдал за реакцией мусульман мира на преступление, связанное со смертью французского учителя.​ Можно ли говорить о том, что мусульмане всего мира осуждают страшное преступление произошедшее во Франции! 47-летний учитель​ Самуэль Пати был​ зверски убит по дороге домой из школы в пятницу в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. Нападавший на него был застрелен полицией.

Узнал, что​ Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выразило солидарность королевства с французским народом и выразило соболезнования семье жертвы, французскому правительству и его народу. Это в копилку осуждения преступления.​

В то же время, министерство заявило, что Королевство отвергает любое насилие, экстремизм и терроризм, и вновь призывает уважать религиозные символы и воздерживаться от разжигания ненависти путем оскорбления религии. Здесь уже противоречивая позиция.​

​Шейх Мухаммед бин Абдул Карим Аль-Исса, глава Всемирной мусульманской лиги, заявил, что акты насилия и терроризма являются преступлениями во всех религиях.​ Он подчеркнул важность прилагать все усилия для борьбы с терроризмом и искоренения его зла, в том числе для победы над экстремистской идеологией, поощряющей такие преступления.Он призвал лидеров Франции выступить против всех форм террора и продолжить свои усилия по искоренению всего, что может подорвать ее безопасность и стабильность. Это тоже осуждение.​

Одно из самых известных исламских учебных заведений в мире, университет Аль-Азхар, осудило это ужасное преступление и все другие террористические акты: «убийство — это преступление, которое не может быть оправдано никаким образом. Аль-Азхар также подчеркивает свой постоянный призыв к осуждению ненавистнических высказываний и насилия… и поддерживает необходимость уважать святыни и религиозных деятелей и воздерживаться от разжигания ненависти». Есть осуждения этого преступления. Есть! Но всё-таки осуждений не так уж и много прозвучало в мире.​ И это пугает!​

Более того, есть международные субъекты которые просто отмолчались.​ Увы, необходимо признать, что сейчас мусульмане противоборствуют мусульманам, а не только немусульманам.​ С мусульманством в мире творится что-то неладное! Он сам себя не узнает и не может себя идентифицировать. Столько течений ислама! Можно запутаться. А что на этот счёт говорит современная прогрессивная​ философия?

Осмысление уже сделано постмодернистской философией , согласно которой, пришла эпоха извращения Сути всех мировых Институтов , в том числе и религии. Отныне это транс-религия, ничего общего не имеющая с​ прошлым. Почитайте мои статьи о транс-религии, в частности, о транс-исламе.​

Мир глух и не принимает этого осмысления в силу философского невежества и безграмотности. Поэтому все, что происходит с мусульманством в рамках постмодернистского дискурса прозрачно и понятно. Основой механизма извращения Сути в Мире является глобальный доллар . В частности, если бы не было нефтедолларового феномена на Ближнем Востоке , в котором страны , имеющие бедные пустыни стали супер-богатыми, не было бы нового формата мусульманства , то есть транс-ислама. Все в мире заправлено зелёной начинкой Гегемона. И мир этот - Ад Того же Самого...Доллара. Мнимое разнообразие ...глубже всмотришься ...доллар виден...все Тоже Самое...и Зелёное!

Итак, в чем были истоки произошедшего преступления: в задевании​ ключевых духовных и сакральных кодов ислама, на котором держится эта​ великая религия?​ Или причины имеют экономическую природу, и в Европе начнется​ волна за выживание мусульман, и произошедшее преступление - лишь пусковой механизм​ для исламо-политического и исламо-экономического движения?​

Ответы на эти вопросы мы получим в ближайшее время.​