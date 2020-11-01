«Человечество превыше всего». О злобном культе священников «Пиус Деа» из вселенной «Звёздных войн»

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 ноября 2020, 21:03 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Антропоцентризм или «агрессивное человеколюбие» имеет место во многих фэнтезийных мирах и вселенных sci-fi. «Звёздные войны» - далеко не исключение. Уже одна только Галактическая империя, созданная зловещим Дартом Сидиусом, явно говорит о преобладании человеческого превосходства. Большая часть имперских командующих и членов правительства состояла как раз-таки из людей. Но если вспомнить хотя бы Республику, то там уже иная ситуация.

Сериал «Войны клонов» отчётливо показывает Галактическую Республику и её устои. Конечно многими адмиралами и в те времена являлись люди. Но они спокойно служили бок о бок с различными инородцами. Вообще расизм – не слишком горячая тема в основных трилогиях «Звёздных войн». Об этом течении там практически не говорится. Но если расизм не упоминают в фильмах, то это не значит, что его там нет, и никогда не было.

Буквально за 12 000 лет до Битвы при Явине (т.е. до IV Эпизода) в Галактике воцарилась настоящая тьма. Только она не представляла собой учение ситхов. Ситхами там и не пахло. Речь идёт о загадочном культе «Пиус Деа», который за 11 987 лет ДБЯ установил полный контроль над Галактической республикой. Правление деспотии фанатиков продолжалось больше тысячи лет. Первым, кто встал во главе Республики от имени секты, был канцлер Контиспекс. Он начинал как обычный торговец и вскоре достиг небывалых высот, превратившись в виднейшего политика Корусанта. Впоследствии, ему удалось добыть себе пост Верховного канцлера. Он организовал серию убийств своих политических противников и полностью избавился от прежнего режима. В этом ему помогли зловещие ассассины из братства Малкийских Отравителей. Как только Контиспекс пришёл к власти, он сразу же пригласил в правительство всех членов культа. Они установили официальную новую религию и инициировали настоящий всплеск антропоцентризма. Люди, по новому учению, считались Высшей расой, избранной загадочной Богиней. Все не-люди и инородцы объявлялись врагами человечества.

Контиспекс довёл Республику до теократической деспотии. При его правлении была отменена частная собственность. В подконтрольных регионах свирепствовала Инквизиция. Все, кто отказывался подчиняться культу «Пиус Деа», были уничтожены. По приказу Контиспекса были построены целые армады кораблей-соборов для перевозки тысяч крестоносцев. Эти воины направлялись в области Внешнего Кольца Галактики, дабы истребить там всю «скверну». Всех представителей других цивилизаций они именовали общим словом – «чужеродный хаос». Загадочная Богиня, как говорили священники «Пиус Деа», не терпела инородцев. Однако некоторые представители иных рас могли признать людей высшими существами и стать так называемыми римсинами, слившимися с новым обществом. «Пиус Деа» организовал более 30 крестовых походов против инородных цивилизаций. За всё это время были разрушены сотни государств. Многие расы попросту истреблялись фанатиками. Но в скором времени, диктатура секты стала надоедать даже людям Республики. Основной целью культа были скорее галактические завоевания, чем расистская политика. Своих же соплеменников из числа людей, они уничтожали почти так же, как инородцев. Ликвидации подвергались все, кто хоть как-то препятствовал движению культа.

В течение тысячи лет Республикой правили одни лишь Контиспексы. Каждый из правителей, приходивший к власти, носил имя первого канцлера из «Пиус Деа». Из-за жестокой тирании сектантов Орден Джедаев был вынужден покинуть Республику и осесть в других регионах Галактики. Они предпочитали не вмешиваться в дела культа, но при этом всячески осуждали его политику. Закончилось всё тем, что против «Пиус Деа» стали подниматься восстания даже в человеческих мирах. Культисты уничтожали ведь не только инородцев, но и своих сородичей. Причём убийствам подвергались и те, кто лишь устно сочувствовал иномирянам. Любая критика, даже самая незначительная, воспринималась в штыки и приравнивалась к «семенам ереси». Более того, «Пиус Деа» умудрились объявить войну людям Альсакана, которые не входили в Республику и предпочитали дружить с инородными расами. В 11 000 году до Битвы при Явине в Орден Джедаев прибыли послы из расы камааси. Было созвано собрание, на котором обсуждались дела в Республике и тирания Контиспекса XIX. Камааси заявляли, что «Пиус Деа» не остановится, пока не захватит всю Галактику целиком. Тогда джедаи объединились вместе с Альсаканом, республиканскими повстанцами и представителями иных цивилизаций. Более того, против культа поднялись даже их бывшие сторонники, превратившиеся в организацию еретиков под названием «Отрекшиеся».

В 10 966 году ДБЯ в битве при Уквине был наголову разгромлен флот «Пиус Деа». Против деспотии Контиспекса XIX поднимались целые миры. Восстания начались и в войсковых частях, особенно во флоте. Многие адмиралы стали переходить на сторону джедаев и Альсакана. Элитные ракетные войска Республики тоже поддержали мятеж. Никто уже не желал у власти безумных священников, поклоняющихся неизвестной и злобной Богине. Решающим моментом стало вступление в войну компаний, обслуживающих космофлот. Повстанцы запустили специальный вирус, взломавший системы кораблей «Пиус Деа». Многие суда совершили беспорядочные гиперпрыжки в неизвестном направлении. Некоторые вышли за пределы Галактики, другие же оказались внутри звёзд и планет, третьих же забросили в астероидные поля. Полная победа над армией Культа завершила кровопролитную войну. «Пиус Деа» потерял всех своих сторонников, как и шансы на какой-то успех. Диктатор Контиспекс был схвачен и сослан на планету Камаас, где ему запретили контакты с внешним миром. После возвращения Республики под контроль джедаев, новым канцлер стал грандмастер Биэль Дактавис. Также были уничтожены все храмы Богини на Корусанте. Республика отказалась от политики антропоцентризма. Новое правительство взяло курс на восстановление дружественных отношений с другими расами. Однако некоторые из людей всё же сохраняли память о некогда роцветающем культе «Пиус Деа» вплоть до Галактической Гражданской войны.