Митинг таксистов прошел в Екатеринбурге из-за новых ограничений по COVID-19

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1 ноября 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

30 октября в центре Свердловской области прошёл митинг таксистов против введённых ограничений ввиду распространения «ковида». Указ губернатора Куйвашева призывал всех сотрудников такси устанавливать в машинах специальные перегородки между водителем и пассажирами. По заявлениям протестующих, установка такого устройства может обойтись минимум в 20 000 рублей. Естественно, никаких дотаций от правительства на установку экранов, не было передано.

Получается, что эти люди, по сути, должны вложить свои 20 000. К тому же быстро оборудовать все машины едва ли получится. При этом отсутствие экранов на машинах для перевозки может обойтись в 50 000 рублей штрафа. «Это же ерунда какая-то», - говорили митингующие как в соцсетях, так и во время выступления.

Протестующие таксисты обещали оставить свои машины прямо напротив администрации города. На место акции сразу же прибыли сотрудники полиции. Однако задержаний и силовых захватов не было. На встречу с митингующими вышел местный министр транспорта Василий Старков. Он сумел договориться с таксистами о встрече с ними администрации Екатеринбурга. Также обещали в ближайшее время не штрафовать машины за отсутствие перегородок. Он напомнил и про заботу государства о таксистах и их пассажирах. Но всё же поверили словам администраторов далеко не все. По мнению некоторых протестующих, то, что творят региональные власти во время второй волны пандемии (да и первой в том числе) – не что иное, как беспредел и неуважение к собственному народу.