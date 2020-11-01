VEXAS - новое смертельное заболевание мужчин

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1 ноября 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

В СМИ уже всё утро только и говорится про новое смертельное мужское заболевание, обнаруженное учёными из США. Речь идёт далеко не о новых формах коронавируса или о чём-то подобном. Упоминаемое заболевание – довольно новое и связано в основном с кровеносной системой. Оно уже получило своё названием VEXAS.

Летальность данной болезни может составлять до 40 процентов. Среди его основных признаков – тромбообразование, воспалительные процессы хрящевой и лёгочной ткани, а также загадочная лихорадка по всему телу. Помимо всего прочего, могут воспалиться кровеносные сосуды.

Пока что известно только о 50 заболевших VEXAS по всему земному шару. Все они – исключительно мужчины. При этом учёные полагают, что на деле их может быть гораздо больше на планете. Патология вызывается генетическими мутациями, которая приводит к возникновению в организме тромбов. Речь, скорее всего, идёт об особенной генетической аномалии. Было установлено, что развитие такого синдрома вызывает мутация в гене UBA1.

По словам российского учёного-генетика Владислава Баранова, избежать опасных генетических болезней поможет создание благоприятных условий для жизни. VEXAS он назвал неизученным заболеванием. «Почему связано только с мужчинами? Потому что недуг, по-видимому, определяется геном, который находится на Х-Хромосоме», - сообщил Баранов, «Оно приводит к образованию везикул (пузырьков), которые находятся внутри самой клетки и вызывают отёки».