Нападения на церкви захлёстывают Францию

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31 октября 2020, 21:40 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Вот уже целую неделю Францию захлёстывает волна ненависти, испускаемая со стороны радикалов. Вероятно, причиной тому стали не слишком уважительные высказывания президента Макрона в адрес мусульман.

Своими речами Макрон поставил под удар не только себя, но и собственную страну. Сегодня во французском Лионе случилась перестрелка рядом с греческой православной церковью. В результате стрельбы был ранен священник, гражданин Греции. Нападавший, судя по всему, может тоже быть причастен к каким-нибудь экстремистским группировкам. По недавним сведениям, террорист открыл стрельбу по священнику, когда тот закрывал храм. После сего стрелок сбежал с места преступления.

В седьмой округ города Лион уже прибыли силовики и установили безопасный периметр в секторе Жан-Масе. На месте работают спасатели и представители спецслужб. Стрелка, открывшего огонь по священнослужителю, уже ищут. По предварительным данным, его возраст составляет 40 лет. Власти призывают граждан воздержаться от посещения района Жан-Масе, пока преступник не будет обнаружен и схвачен. Тем более, что это далеко не первое нападение исламистов за последнюю неделю.