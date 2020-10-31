Сочи – «жемчужина у моря»: чем запомнился отдых в 2020 году

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31 октября 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

г. Сочи. 2020 г. (вид сверху)

Летний отпуск в Сочи в 2020 г. после спада первой волны пандемии коронавируса запомнился несколько моментами. Что нужно знать на популярном российском курорте?

Город-курорт Сочи. 2020 г.

Уникальная природа «города солнца»

Сочи – солнечный, утопающий в зелени город-курорт России, который по праву носит статус южной столицы с 1925 г.

Это единственный самый длинный город нашей страны протяженностью в 145 км с субтропическим климатом. Курорт расположен на особо охраняемых заповедных территориях. В Черном море можно купаться с середины мая до середины октября.

В этом году бархатный сезон поздно открылся, но был продолжительным. В октябре более 100 тысяч туристов обеспечили рекордную загрузку отелей. Они смогут получить кэшбэк в рамках акции Ростуризма «20% возврат за поездки по стране». Вообще с начала года курорт принял более 4,6 миллионов туристов.

Место исторического значения

Основная часть архитектурных сооружений в Сочи была построена в советские годы ударной стройки. Первый генплан был реализован с 1933 – 1958 гг.

Поскольку территория осваивалась в эпоху раннего палеолита, осталось более 200 памятников археологии. После Кавказской войны русские построили укрепления вдоль береговой линии. В конце ХIХ − начале ХХ вв. Сочи приобрел облик приморского курорта. В 1892 г. был основан парк «Дендрарий», зеленая сокровищница для 2000 экзотичных растений, а через 6 лет − парк «Ривьера». Здесь завершилась гражданская война подписанием акта капитуляции белогвардейской армии. Во время Великой Отечественной войны был отстроен госпиталь, где вылечились полмиллиона военных.

В 1993 г. Сочи приобрел статус курорта федерального значения. В 2014 г. прошли XXII Олимпийские зимние игры, а в 2019 г. − первый саммит Россия - Африка. В итоге, Сочи мог бы стать постоянным местом проведения международных саммитов, что укрепило бы авторитет России на Черноморском побережье Кавказа.

Куда сходить?

Сочи − современный город со множеством достопримечательностей: Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова, Приморская набережная, парк «Дендрарий», Морской порт, Курортный проспект, Зимний и Летний театры, Сочинский художественный музей, Музей истории, Концертный зал Фестивальный, парк «Ривьера», Мацеста, Сочи парк, Олимпийский парк со светомузыкальным 60-метровым фонтаном, горнолыжные курорты Красной Поляны, а также архитектурные комплексы санаториев.

Морской вокзал. Фонтан Навигация. г. Сочи. 2020 г.

Яхты в Морском порту г. Сочи. 2020 г.

В этом году было мало развлечений: Зимний и Летний театры не работали, а концерты отменили.

Летний театр им. Фрунзе в Сочи. До пандемии.

Вместе с тем прогулки по городу смогли компенсировать некий недостаток впечатлений. Архитектурный облик в Сочи весьма причудливый: в нем сочетаются черты прошлой советской эпохи и современности.

Многие предпочли курорт Имеретинский − четырехзвездочный отель с апартаментами, популярный после Олимпиады - 2014. Считается, что здесь более чистое море. Впрочем, галечный пляж после подтопления нуждается в реставрации.

Олимпийский парк. Светомузыкальный 60-метровый фонтан. г. Адлер. 2020 г.

Для любителей отдыха на природе можно порекомендовать Сочинский национальный парк, тисо-самшитовую рощу, Волконский дольмен-монолит, смотровую башню на горе Ахун, Навалищенское ущелье, 33 водопада, Агурские водопады, Воронцовские пещеры.

Навалищенское ущелье. г. Сочи. 2020 г.

Где разместиться?

Сектор гостеприимства в 2020 г. испытал на себе массовые закрытия отелей и сокращение персонала. Однако восстановление загрузки до уровня прошлого года все-таки постепенно произошло к октябрю.

На фоне ажиотажа отмечается недостаток гостиниц среднего уровня. На этом фоне выигрышно смотрится гостиничная сеть «Грейс», предлагающая проживание с питанием по невысоким ценам.

Относительно доступными отелями являются «Графит», «Sanremo», «Мирит Отель», «Сад», «Эстет», «Жемчуг», «Империя», «Валентин», «Марианна». В Сочи также имеются советские санатории: «Металлург», «Гостиничный комплекс Сочи Магнолия», «Санаторий Золотой Колос», «Светлана», «Приморская».

Помимо отелей есть возможность выбрать апартаменты или снять жилье. Однако нужно проявлять осторожность − обманы не исключены. Многие туристы отмечают, что не так много хостелов. В 2020 г. открылся капсульный бутик-хостел «Plants & Friends».

Среди четырехзвездочных отелей отметим «Sea Galaxy Congress & Spa Hotel», «Fidan Spa Hotel Sochi», «Dolphin Resort Hotel & Conference», «Денарт», «Marina Yacht Hotel», «Marins Park Hotel Sochi».

В центре Сочи расположены много дорогих пятизвездочных сетевых отелей: «Hyatt Regency Sochi », «Pullman Сочи Центр», «Rodina Grand Hotel And Spa», «Radisson Blu Resort & Congress Centre 5*», «Парк Инн от Рэдиссон Сочи Центр», «Жемчужина», «Mercure Сочи Центр», «Swissоtel Resort Сочи Камелия».

Отдельное слово следует сказать о гостеприимных и вежливых жителях Сочи – они стараются поддерживать порядок и чистоту. Вместе с тем с туристическими потоками, буквально, сметающими все на своем пути, справиться отнюдь не просто…

О пляжах Черного моря…

За состоянием воды стали внимательней следить − море светлее и чище. Таких эксцессов, как в прошлые года, не отмечалось. Впрочем, необходимы постоянный мониторинг, пробы воды на исследование и поддержание порядка.

Пляж Имеретинской бухты в г. Адлере. 2020 г.

В Сочи около 150 пляжей, из которых более 100 принадлежат гостиницам, санаториям и пансионатам и только 30 считаются муниципальными пляжами. За пляжами у Морского порта действительно следят, они подтягиваются к европейскому уровню.

Однако если пройти дальше по набережной, то легко разочароваться. Поскольку многие жалуются на режуще-колющий галечный пляж, можно сделать больше деревянных дорожек к морю и убрать острые камни и торчащие галуны. В целом необходимо больше благоустроенных оборудованных пляжей.

Приморская набережная. г. Сочи. 2020 г.

Кроме того, невозможно пройтись по всей Приморской набережной из-за пляжей санаториев и пансионатов, огороженных заборами. В перспективе следует подумать о единой концепции обустройства набережной и пляжей, расширить и удлинить территорию для морского променада и открыть санаторные закрытые пляжи.

Представители гражданского общества обращают внимание на проблему разрушения пляжей и набережной Имеретинской бухты с возникновением порта, который перегородил поток наносов, доставляемый с гор Кавказа на побережье.

Вместо косметического ремонта необходимо организовать работы по отсыпке галечного материала южнее порта грузовыми судами либо создать гидротехническое сооружение. А пока Имеретинка превращается в причудливое нагромождение железобетона. В мэрии признают острую проблему дефицита площади пляжей и важность разработки генсхемы берегозащитных мероприятий.

Опасные волнорезы

Отдельная тема – волнорезы в море, необходимые для защиты от потопления первой береговой линии. Считается, что они срезают большую часть волны. Вместе с тем они создают застой грязной воды у берега.

Волнорезы (прямо и справа)

Волнорезы, которые уходят перпендикулярно к морю, были построены еще в советские годы. Поэтому сейчас они выглядят полуразрушенными и, по сути, нуждаются в реконструкции. Они считались менее опасными, но о них можно удариться. Подобный инцидент произошел в октябре, когда мужчина неожиданно ударился о волнорез и умер.

Большие неудобства доставляют волноломы в море. Их часто трудно заметить. Они не доходят до уровня воды. О них легко разодрать ногу или руку. Бывает, что они лежат на берегу и купаться становится невозможным.

На собственном опыте прочувствовала всю остроту проблемы. Из многих бетонных плит торчит арматура, колючая проволка. Имеются большие трещины, в которых может застрять нога купающегося. Весьма проблематично перелезать через скользкие плиты даже при небольших волнах. В качестве паллиативного решения можно предложить их уменьшить и отшлифовать, сделать более удобный заход в море.

О сохранении внешнего вида Сочи

До 80% территории Сочи занимают парки, которые нуждаются в сохранении. Важно систематическое орошение – пальмы высыхают!

Пальмы в Сочи. 2020 г.

Отметим, что уникальный парк «Дендрарий» не одно десятилетие засыхает. Вместе с тем это замечательный памятник садово-паркового искусства, в котором проводят многочисленные экскурсии.

Безусловно, многие архитектурные памятники нуждаются в постоянном уходе. В этой связи следует упомянуть санаторий им. Орджоникидзе, который находится в аварийном состоянии. Вероятно, его скоро снесут.

В октябре стало известно, что в реконструкцию пляжа «Кавказской Ривьеры», включая строительство моста и гостиницы, инвестируют 10 млрд. рублей. Кроме того, планируется полностью обновить историческую набережную и морскую набережную «Ривьера» с пешеходным мостом к 2021 г. Кстати, жители Сочи не раз просили освободить набережную от торговых павильонов. Эта проблема ждет своего решения.

Во время прогулок обратила внимание, что кафе и рестораны на Центральной набережной закрывают вид и проходы к морю, а некоторые улицы и спуски к морю требуется чаще убирать.



О жизни в Сочи

После Олимпийских игр осталось хорошая инфраструктура в Сочи, который преобразился в современный город. По словам местных жителей, стало гораздо интересней.

Цены в сочинских магазинах, ресторанах и кафе достаточно высокие, как говорят, «московские». Из гипермаркетов присутствуют «Окей», «Карусель», «Гипермагнит», «Магнит» и «Пятерочка».

Проблемой являются пробки от Курортного проспекта до Адлера. Дублёр Курортного проспекта не справляется с основным трафиком в Хостинском и Центральном районах.

г. Адлер. 2020 г. (вид сверху)

Еще одной проблемой является постоянное подтопление домов, улиц и дорог Сочи, Адлера, Туапсе и других городов Краснодарского края. Системы водоотведения не справляются с этой нагрузкой. К слову, с избытком туристов канализация также не справляется. Необходимы новые инженерные очистительные сооружения, чтобы не было ливневой воды на улицах, а в море не сливались сточные воды.

Власти Краснодарского края планируют разработать новые генпланы для городов и ввести ограничения застройки гостиниц, отелей, санаториев.

Городская застройка Сочи

В Сочи достаточно хаотичная застройка. При этом ее большая часть − частный сектор. Отметим, что рынок недвижимости является непрозрачным. Цены на жилье в Сочи − одни из самых высоких в стране, наряду с Москвой, Петербургом и Крымом.

Частный сектор Сочи

В целом отдых в Сочи оставил приятные воспоминания, курорт развивается и стремится к международным стандартам.