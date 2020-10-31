ВМФ России должен иметь систему боевого управления

Аргументы Недели → Мнение 13+

31 октября 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели», Вадим КУЛИНЧЕНКО, капитан 1 ранга в отставке, публицист ]

Фото: соцсети

Девять лет назад первого декабря 2011 года пал не только ЦКП ВМФ, просуществовавший 50 лет и доказавший свою состоятельность, пала, наработанная веками, система управления силами флота. Военная реформа, к слову, законодательно не закреплена – нет Закона на её проведение до сих пор. Этот вопрос не рассматривался ни Государственной Думой, ни Советом Федерации. Она проводится волюнтаристским путём по воле отдельных лиц, зачастую некомпетентных в военных вопросах.

Созданный единый командный пункт Министерства Обороны (МО), подчёркиваю МО, а не Генерального штаба, лишил систему управления гибкости в руководстве военными силами.

Начатая в конце 20 века Военная реформа нанесла Флоту невосполнимый урон. Отобрав у Главного штаба ВМФ его основные управления, в том числе Центральный командный пункт (ЦКП) и Центральный узел связи (ЦУС), и многое другое, МО лишило ВМФ его мозга и, естественно, способности стратегического развития военно-морского искусства в современных условиях.

У ВМФ должна быть своя система боевого управления, если мы допускаем формирование межфлотских группировок или самостоятельное выполнение флотом боевых задач, то надо обеспечить флоту не только полноценные условия для разработки морских операций, но и управление силами, задействованными в них. Флот должен уметь решать такие глобальные задачи, какие отрабатывались, например, на учении «Океан – 70», где основную роль в управлении силами играл ЦК ВМФ, координирующий действия Командных пунктов флотов под руководством Начальника Главного штаба ВМФ, руководствуясь указаниями Главнокомандующего ВМФ, который перелетал с флота на флот.

Уже десять лет своего существования, а создан ЦКП ВМФ был 25 ноября 1960 года (тогда и началось выстраивание системы командных пунктов ВМФ), система управления флотами показала свою состоятельность в учении «Океан – 70».

ВМФ – это один из старейших видов Вооружённых Сил РФ, имеющих полное право на самостоятельное существование и развитие. Ещё Пётр Великий определил его роль в защите страны, назвав его второй военной рукой. Но непродуманная военная реформа пошла не по пути развития его, а бездарно просто обрубила эту руку, лишив перспектив развития.

Начавшаяся в конце 20 века военная реформа получила своё радикальное продолжение при Министре Обороны РФ А.Э. Сердюкове и начальнике Генштаба Н.Е. Макарове. Запуск кардинальной реформы Вооружённых Сил А. Сердюков объявил 14 октября 2008 года (к слову, А. Сердюков был назначен Указом Президента РФ В. Путина №177 от 15.2.07 г., об этом сегодня не вспоминают – В.К.).

Первые основные пункты, не говорю о других, этих реформ нанесли главный урон в управлении Вооружёнными Силами – это:

- военно-административная реформа (недоработанная бывшим НГШ Ю.Н. Балуевским –В.К.), определившая четыре оперативно – стратегических командования, в подчинение которым передавались все основные группировки ВС, в том числе и флоты;

- реорганизация и сокращение органов центрального военного управления со значительным сокращением роли командования видами ВС (Флот полностью потерял свою самостоятельность – В.К.).

Для реализации этих замыслов из рядов Армии и Флота было уволено 70% офицеров и генералов, в том числе и командно-штабного звена (какая уж здесь преемственность?- В.К.). Вместо них пришли молодые генералы, а зачастую и гражданские лица, некомпетентные в вопросах оперативно-стратегического управления. Ведь во многом штабная работа отличается от командной. В штабе рождаются решения, которые потом должны выполнять командиры. Но без хорошего командного опыта нет и хороших штабных офицеров. В этом вопросе хороший опыт был наработан в Советских ВС, но сегодня этот опыт не берётся в расчёт. Централизация и оптимизация. поставленные во главу всего, во многом загубили прошлый опыт.

Пришедший на смену разрушителю А. Сердюкову С.К. Шойгу в большей мере уделяет внимания боевой технике и, надо признать, управленческая сфера сегодня не в приоритете.

Вместо военной реформы в бытность господ Сердюкова и Макарова мы едва не получили военную катастрофу, которая могла нам обойтись очень дорого, она и так принесла огромный вред, а не пользу. Выправляя все прошлые грехи неплохо бы вспомнить и о системе боевого управления, памятуя, что управлять танком, и даже полком в поле, это не одно и то же, что управлять кораблём в море. Вспомнить о развитии военно-научной мысли на современном этапе ВС. Подготовка парадов во многом отличается от проведения реальных боевых действий!

Один пример. Перевод Главного штаба ВМФ из Москвы в Санкт-Петербург в 2012 году обошёлся не только дорого, но, главное, он нарушил, хотя и неполную, но самостоятельность ВМФ, как вида ВС.

Переезд совершился вопреки заверениям С. Иванова (бывший МО РФ) и В. Путина, которые неоднократно заверяли о роли штаба ВМФ и его командных пунктов в сохранении Флота в лихие 1990-2000 годы. В 2000 году приказом МО РФ №488 ЦКП ВМФ первым среди командных пунктов видов ВС был награждён Вымпелом МО РФ «За мужество, воинскую доблесть и высокую боевую выучку». Несмотря на то, что штабы видов ВС должны быть рядом с Министерством Обороны и Правительством страны, коммерческие амбиции А. Сердюкова/Н. Макарова перевесили всё, и переезд Главного штаба ВМФ в Санкт-Петербург состоялся, чем были нарушены вековые наработки в управлении Флотом, а Главный штаб утратил свою роль «мозга» в развитии ВМФ.

За 95 лет функционирования ГШ ВМФ в Москве, в том числе и в годы Великой Отечественной войны, он показал полную свою состоятельность, чего пока не видно на его месте в Адмиралтействе. Удивляет и то, что смена знаков политической конъюнктуры в России всегда негативно отражается на ВМФ. Только за 15 лет (1990-2005 годы) страна потеряла океанский Флот, было списано 180 атомных лодок и 60% надводных кораблей. В том, что ВМФ России удалось сохранить - большая заслуга Главного штаба ВМФ, который ныне сведён до департамента в структуре МО. И большую роль в этом сыграли некомпетентные политики (например, Борис Грызлов, кто нынче помнит его? – В.К.), которые поддерживали А. Сердюкова в его разрушительных действиях.

Сегодня пришло время исправлять ошибки прошлых лет. Но хватит ли у нынешнего МО С. Шойгу, а главное, у Верховного Главнокомандующего ВС здравого ума, чтобы заняться не только материальной частью, но и возрождением рациональной системы боевого управления огневой мощью ВС?

Ясно одно, что при любом «новом облике» Армии и Флота должна быть система управления силами, соответствующая современным требованиям. Это самая ценная часть любых ВС. Разрушить сложившуюся систему управления силами – основная задача всех сражающихся сторон во все времена. У нас она была нарушена без единого выстрела, и, как показывает действительность, восстанавливается с трудом, по крайней мере, это видно на примере ВМФ.

Сегодня, когда ВМФ отдан на откуп округам-направлениям, имеет двойное, а то и тройное, подчинение и лишён центрального целенаправленного управления, своего ЦКП, говорить о возрождении сильного ВМФ, тем более океанского, бесперспективно. За свои 50 лет существования ЦКП ВМФ вписал достойную страницу в историю Флота России. И в год 60-летия ЦКП ВМФ (ноябрь 2020 г.) ветераны помнят об этом, традиции ещё живы. А случившееся в 2011 году стоит осмыслить и сделать выводы!