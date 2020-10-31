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«Яблоко от яблони недалеко катится». Отчим подростка, напавшего на полицейских в Татарстане, тоже радикал

, 13:35 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

«Яблоко от яблони недалеко катится». Отчим подростка, напавшего на полицейских в Татарстане, тоже радикал
Фото: cоцсети

Ночью 30 октября подросток-радикал из Татарстана попытался совершить теракт в городе Кукмор. Экстремист атаковал полицейский участок и успел кинуть туда два из четырёх коктейлей Молотова. Сотрудники полиции попытались задержать его, но фанатик оказал сопротивление. Стражам порядка пришлось применить оружие. Они выстрелили в него 12 раз. 6 пуль, при этом, попали в юного террориста и убили его. Несовершеннолетний преступник выкрикивал экстремистские лозунги вроде «Аллах акбар», называл силовиков врагами Всевышнего и даже сумел ранить одного из полицейских ножом. Имя подростка было раскрыто совсем недавно – Виталий Антипов.

Сегодня в СМИ Татарстана были получены сведения об отчиме Антипова. Как оказалось, отчим юного террориста, тоже был радикалом-исламистом, связанным с учением Ваххабизма (приравнивается к экстремизму). Группировку, в которой ранее состоял отчим мальчика, относили к союзникам Хаттаба. В 2001 году он был осуждён на 14 лет за взрывы газопровода Уренгой-Помары-Ужгород в Кировской области. Возможно, отчим так же был замешан в недавнем нападении на стражей правопорядка и «направлял» пасынка на совершение убийства. Между тем, Духовное управление мусульман Татарстана сообщило, что подросток вообще не посещал ни одну из районных мечетей.

«Яблоко от яблони недалеко катится». Отчим подростка, напавшего на полицейских в Татарстане, тоже радикал

«Яблоко от яблони недалеко катится», - уже заявляют по этому поводу пользователи российских соцсетей. По мнению мусульман, мальчик, как и его отчим, совершили чудовищные преступления, тем самым прогневав Бога. Ведь, как известно, исламское учение и исламизм – это два разных несопоставимых друг с другом понятия.

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