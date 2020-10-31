«Яблоко от яблони недалеко катится». Отчим подростка, напавшего на полицейских в Татарстане, тоже радикал

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31 октября 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Ночью 30 октября подросток-радикал из Татарстана попытался совершить теракт в городе Кукмор. Экстремист атаковал полицейский участок и успел кинуть туда два из четырёх коктейлей Молотова. Сотрудники полиции попытались задержать его, но фанатик оказал сопротивление. Стражам порядка пришлось применить оружие. Они выстрелили в него 12 раз. 6 пуль, при этом, попали в юного террориста и убили его. Несовершеннолетний преступник выкрикивал экстремистские лозунги вроде «Аллах акбар», называл силовиков врагами Всевышнего и даже сумел ранить одного из полицейских ножом. Имя подростка было раскрыто совсем недавно – Виталий Антипов.

Сегодня в СМИ Татарстана были получены сведения об отчиме Антипова. Как оказалось, отчим юного террориста, тоже был радикалом-исламистом, связанным с учением Ваххабизма (приравнивается к экстремизму). Группировку, в которой ранее состоял отчим мальчика, относили к союзникам Хаттаба. В 2001 году он был осуждён на 14 лет за взрывы газопровода Уренгой-Помары-Ужгород в Кировской области. Возможно, отчим так же был замешан в недавнем нападении на стражей правопорядка и «направлял» пасынка на совершение убийства. Между тем, Духовное управление мусульман Татарстана сообщило, что подросток вообще не посещал ни одну из районных мечетей.

«Яблоко от яблони недалеко катится», - уже заявляют по этому поводу пользователи российских соцсетей. По мнению мусульман, мальчик, как и его отчим, совершили чудовищные преступления, тем самым прогневав Бога. Ведь, как известно, исламское учение и исламизм – это два разных несопоставимых друг с другом понятия.