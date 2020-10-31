Российский бизнес может накрыть вторая волна банкротств

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31 октября 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели», Константин Крохмаль, специальный корреспондент газеты "Аргументы Недели" ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Восстановление экономики, которое медленно началось после отмены ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, к началу ноября замедлилось и готовится перешагнуть отметку, ведущую к отрицательным значениям. И все это, как ни покажется странным, из-за того, что льготный период отсрочки по уплате кредитов и налогов на бизнес закончился, и компании, изрядно «потрепанные» самоизоляцией, вынуждены оплачивать в полном объеме налоговые выплаты. По статистике, почти каждая пятая компания, оставшаяся в бизнесе после первой волны пандемии, может оказаться банкротом из-за непосильного бремени накопившихся текущих оплат за прошедший период.

Если в первую волну пандемии мерами по налоговой поддержке, которые предоставила Федеральная налоговая служба России, воспользовались в более 117 тысячах случаев субъекты МСП и самозанятые граждане, то в нынешней ситуации количество обращений может быть сокращено до минимума, из-за того, что, фактически, обращающиеся ранее компании стоят на грани банкротства. Если в первую волну пандемии правительство России осуществляло работу по поддержке бизнеса, то в преддверии второй волны, таких преференций уже не приходиться ждать.

«Наиболее «сильного удара» кризиса ожидает самая высоко уязвимая часть предпринимателей, а, именно, представители среднего бизнеса. Эта категория не смогла воспользоваться мерами поддержки Российского правительства, и лишена даже малой возможности претендовать на получение льготного займа. И уже в ближайшие месяцы мы можем столкнуться с реальным риском налоговых неплатежей. Чтобы этого избежать, нужно продлить льготы для малого и среднего бизнеса, а также для крупных компаний до мая 2021 года. Тогда есть вероятность не потерять в пути преодоления второй волны четверти компаний, которые только начали выкарабкиваться из трудностей первой волны», - комментирует Ниям Алиев, советник Главы Федерального Проекта по безопасности и борьбе с коррупцией по СКФО.

Высока вероятность того, что преференции и льготы, которые давало бизнесу государство с началом первой волны пандемии, не повторятся сейчас в преддверии второй волны, кредитные каникулы остались в прошлом, и банки более серьезно и безапелляционно начинают относиться к возврату финансовых средств и уже начинают готовить документы для передачи коллекторам. В существующей ситуации надо семь раз подумать, чтобы один раз принять решение - брать кредит или обойтись иными способами, ведь главный вопрос один, - взять кредит легко, но как его так же легко отдавать?