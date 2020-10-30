«Генератор психопатии» Mahnunt – одна из крайне нежелательных игр на планете

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 октября 2020, 21:26 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Игры бывают разные. Бывают те, в которых ловишь бабочек или покемонов. Бывают, в которых помогаешь главным героям спасать галактики от вселенского зла. А бывают и те, в которых приходится убивать людей, причём на высшем уровне насилия. Компания Rockstar, известная всему миру за чудный проект Grand Theft Auto (GTA) в своё время едва не погорела из-за того, что изобрела настоящий генератор жестокости. Речь идёт об игре Manhunt, которая вышла ещё в 2003 году. Она позиционирует себя, как стелс-экшен с элементами хоррора. Основной сеттинг такой же самый, что и во вселенной GTA.

Игру не раз объявляли в подстрекательстве к совершению насилию, но тем не менее, разработчики умудрились даже выпустить сиквел под названием Manhunt 2. Но всё же первая часть дилогии была и остаётся одной из самых кровожадных в истории. По сюжету, главный герой, приговорённый к смертной казни, попадает в так называемый Карцер-сити, в котором царят анархия и хаос. Он находится под влиянием таинственного Режиссёра и должен исполнять каждый его приказ, чтобы выжить. Ему нужно убивать всех, кого прикажет Режиссёр. Любого живого человека, который не угоден организатору всего этого кошмара.

Из-за экстремального и весьма правдоподобного графического стиля Manhunt была запрещена во множестве государств мира. Казни, которые устраивает главный герой, поистине шокируют. Он буквально заливает весь экран литрами крови. Расправляться с противником приходится весьма чудовищными способами. Игру вполне можно назвать настоящим «симулятором маньяка-психа». Убийства происходят настолько правдоподобно, что перед смертью жертва даже кричит от отчаяния и боли. Она просит пощады и умоляет не убивать её, но расправа всё равно следует. Психологи считают, что Manhunt может вырастить потенциальных психопатов, которые благодаря влиянию игры, превращаются в психически нестабильных людей. Любое убийство уже становится для них нормой, и они вполне могут повторить это дело в любой жизненной ситуации. Только вот убивать вживую куда страшнее, чем в какой-то «маньячной» игре.

В Германии игра полностью запрещена из-за того, что она может «призывать к совершению насильственных действий по отношению к другому человеку». В России её можно скачать лишь нелегальным способом, как впрочем и во многих странах, где не до конца эффективна борьба с пиратством. Из магазинов Steam она была удалена ещё в 2012 году. В Австралии Manhunt запретили аж с 2004 года из-за невероятного уровня жестокости. В Канаде и Великобритании игру можно покупать лишь по истечении 18 лет. В Новой Зеландии она была объявлена крайне нежелательной в 2003 году. Учитывая то, что происходит в виртуальном мире Manhunt, было бы логично запретить её во всём окрестном мире, дабы избежать появления игрозависимых психопатов. Во всяком случае, так предлагают сделать многие психоаналитики.