Китай молча стоит на берегу реки и ждет

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 октября 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели», Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук ]

Фото: соцсети

Похоже на то, что Китай запустив коронавирус, сел на берегу реки, согласно заветам Лао-цзы, который сказал: «Если кто-то причинил тебе зло, не мсти. Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывет труп твоего врага».

Поэтому, по-видимому, скоро поплывут по реке трупы различных международных субъектов, а в это время молчаливый Китай будет с мудрой иронией наблюдать за этим.

Философ Лао-Цзы

В чем заключается сущность и истоки происходящих трагедий в Европе, в частности, с радикальным исламизмом? В значительном ухудшении социально-экономического состояния Европы, вызванного китайским коронавирусом. Задевание совести мусульман – вторично! Социально-экономическое положение мусульман Европы – вот что первично! И оно ухудшилось из-за общей мировой проблемы с коронавирусом. Так что рано или поздно трупы международных субъектов поплывут на радость Китаю. Вопрос о тандеме Китай-США – спорный, но все может быть. США могут прислушиваться к мудрому Китаю и вместе стоять на берегу реки и ждать проплывающих трупов.

Но тихий и мудрый Китай, который реже всех воевал в мировой истории, уже сидит на берегу реки и ждет проплывания мимо себя трупов международных субъектов. В частности, вероятность краха экономики ресурсных развивающихся стран высокая.

А тем временем, молчаливый Китай наблюдает за Миром и только он знает истину о научных механизмах диагностики и тестирования на ковид с мощной погрешностью, так как сам заложил научные основания таким оценкам, которые ещё предстоит расследовать и исследовать независимым научным экспертам. Китай утверждает, что у них этой проблемы нет, но если и бывает, то только с иностранцами.

Поведение международных субъектов, которые не представляют данных о распространении ковида или искажают их, должны оцениваться на международном уровне. И Китай нужно в первую очередь подвергнуть на этот счёт.

Китайцы тихо стоят на берегу реки, но миру лучше придерживаться иного завета, сформулированного Лукрецием, который сказал, что иногда врагу можно помочь упасть в реку. Заодно и время сэкономишь. Но хватит ли сил некоторым субъектам, чтобы столкнуть в реку того, кто стоит на берегу и ждёт проплывания трупов врагов.