Япония успешнее других стран справляется с коронавирусом

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30 октября 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

На данный момент в Японии, потенциальной победительнице коронавируса, относительно спокойная обстановка с развитием «ковида». Ограничений из-за пандемии там нет. Ношение масок лишь рекомендуется для граждан страны. Но никто не собирается за это никак штрафовать. Конечно же правительство просит местных обращать внимание на вторую волну «Ковида» в других странах и соблюдать все меры предосторожности.

Также рекомендуется придерживаться социальной дистанции. Однако никто из властей не идёт на крайние меры и не запирает всех в домах. Жители островов не паникуют и не страшатся грядущего ухудшения. Японию ведь давно ставят в пример по эффективности в борьбе с пандемией. Её врачи по праву считаются одними из лучших экспертов в мире.

На сегодня в Японии насчитывается 100 153 заражённых коронавирусной инфекцией. 90 624 пациента уже выздоровело. Все они чувствуют себя вполне неплохо, но при этом стараются забыть про дни, проведённые под воздействием болезни. Они благодарят медиков за отличную работу и за эффективные меры противодействия «уханьской пробирке». За всю пандемию в Японии умерло 1750 человек. В основном, это очень пожилые люди, инвалиды, онкобольные и те, у кого слабый иммунитет.