Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Мнение 13+

«Санта-Клаус не приедет». В Испании карантин хотят продлить до мая 2021 года, что поставит под удар все грядущие праздники

, 09:52 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

«Санта-Клаус не приедет». В Испании карантин хотят продлить до мая 2021 года, что поставит под удар все грядущие праздники
Фото: cоцсети

Из-за серьёзной ситуации с коронавирусом в Испании заговорили о сохранении режима ЧП в течение долгого времени. Похоже, что окончательный срок карантина может истечь совсем не в конце ноября и даже не в начале января, а в мае 2021 года. В пользу данного решения в конгрессе депутатов Испании проголосовали 194 человека. Против подобных мер высказались лишь 53 депутата. 99 человек – воздержались.

 «Мы знаем, что испанцы уже устали», - заявляет министр здравоохранения страны, «Но сейчас мы не будем ослаблять меры. Нам предстоит пережить трудные месяцы». Из-за данной инициативы многие испанцы уже начинают предполагать, что привычных новогодних праздников они попросту не увидят. «Санта-Клаус объедет нас всех стороной», - с горечью рассуждают некоторые пользователи местных соцсетей, явно не ожидавшие от 2020 года подобных «вирусных сюрпризов». Многие уже начинают бояться «подарков» от 2021 года, который уже не за горами.

«Санта-Клаус не приедет». В Испании карантин хотят продлить до мая 2021 года, что поставит под удар все грядущие праздники

Особый режим представляет собой в первую очередь комендантский час. Он будет действовать в Испании с 11 часов вечера до 6 утра. Ограничения на социальные контакты сохранятся. Исключение было сделано лишь для Канарских островов, дабы избежать проблем с туристической отраслью. На сегодня в этой стране уже 1 миллион и 160 000 заболевших. Выздоровевших, по официальным данным, только 150 376 человек. За всю пандемию от осложнений умерло 35 639 пациентов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью