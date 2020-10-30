«Санта-Клаус не приедет». В Испании карантин хотят продлить до мая 2021 года, что поставит под удар все грядущие праздники

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30 октября 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Из-за серьёзной ситуации с коронавирусом в Испании заговорили о сохранении режима ЧП в течение долгого времени. Похоже, что окончательный срок карантина может истечь совсем не в конце ноября и даже не в начале января, а в мае 2021 года. В пользу данного решения в конгрессе депутатов Испании проголосовали 194 человека. Против подобных мер высказались лишь 53 депутата. 99 человек – воздержались.

«Мы знаем, что испанцы уже устали», - заявляет министр здравоохранения страны, «Но сейчас мы не будем ослаблять меры. Нам предстоит пережить трудные месяцы». Из-за данной инициативы многие испанцы уже начинают предполагать, что привычных новогодних праздников они попросту не увидят. «Санта-Клаус объедет нас всех стороной», - с горечью рассуждают некоторые пользователи местных соцсетей, явно не ожидавшие от 2020 года подобных «вирусных сюрпризов». Многие уже начинают бояться «подарков» от 2021 года, который уже не за горами.

Особый режим представляет собой в первую очередь комендантский час. Он будет действовать в Испании с 11 часов вечера до 6 утра. Ограничения на социальные контакты сохранятся. Исключение было сделано лишь для Канарских островов, дабы избежать проблем с туристической отраслью. На сегодня в этой стране уже 1 миллион и 160 000 заболевших. Выздоровевших, по официальным данным, только 150 376 человек. За всю пандемию от осложнений умерло 35 639 пациентов.