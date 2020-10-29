Французская блокада. Эммануэль Макрон объявил о введении общенационального карантина в республике

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29 октября 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

На сегодня число заболевших во Франции достигает отметки в 1 280 215. 119 413 человек успешно оправились от инфекции. От осложнений умерло более 35 000. Из-за резкого обострения коронавирусной ситуации в стране президент Эммануэль Макрон пошёл на радикальные меры. Он объявил во Франции общенациональный карантин и режим самоизоляции.

Режим будет действовать с 30 октября по 1 декабря. Хотя при нынешних делах с распространением «ковида», возможны карантинные меры и до Нового года. На улице можно находиться не больше часа. От дома можно отходить не более, чем на километр. Нарушители будут караться законом.

Власти Франции снова возвращаются к пропускам. За этим будет тщательно следить местная полиция. Уважительными причинами для выхода из дома будут считаться поход к врачу, поездка в аптеку или на работу. Школы и университеты не закроют, но при этом их руководствам надлежит выполнять целый ряд строгих санитарных правил. «Вторая волна ещё более опасна, чем первая», - заявил президент Макрон на своём выступлении перед соотечественниками, «Всё это было сделано лишь ради вашей безопасности». Бары и рестораны на территории Франции будут так же закрыты. Все массовые мероприятия – отменены. Более 10 человек на улицах собираться нельзя.

Правда помимо вируса во Франции существует и другая опасность, пожалуй, более серьёзная. Из-за введённых строгих ограничений велика вероятность массовых протестов и бунтов. Напомним, что бунты против Макроны были ещё задолго до пандемии. Чего стоят только шествия «Жёлтых жилетов», которые начались ещё в 2018 году. Не исключено, что нечто подобное повторится во Франции уже в ближайшее время.