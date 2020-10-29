Может начаться война. США после выборов президента может ждать тяжелейший политический кризис

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 октября 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

По мнению заключённого в США россиянина Виктора Бута, после ноябрьских выборов страну может ждать угроза глобальной войны. Ведь в Штатах уже давно идёт масштабное противостояние двух фракций – Республиканцев и Демократов, каждая из которых считает, что именно за ней придёт спасение страны, да и всей планеты.

«Ни одна из сторон не признает поражение», - говорится в заявлении бывшего бизнесмена. Бут выражает беспокойство как по поводу сегодняшней ситуации в США, так и на тему будущего политического кризиса. Он уверен, что вечер 3 ноября станет решающим в истории всей Америки. Не исключено, что проигравшая сторона попробует «отвоеваться» и организует целую серию бунтов против победителей.

Виктор Бут

То, что грозит Америке после ноябрьских выборов, может войти в историю, как новая гражданская война. Несмотря на то, что Бут, по сути, считается преступником и пособником террористов (он был схвачен за свои преступления ещё в 2008 году), его мнение всё же не нужно списывать со счетов. Не стоит также забывать, что именно происходило в США летом 2020 года. Почти вся страна была охвачена бунтами и восстаниями, сопровождающимися стрельбой, мародёрством и даже убийствами. К тому же в Штатах всё ещё очень велика опасность со стороны радикалов из группировки «Black Lives Matter», которых Трамп так и не признал террористами, хотя это следовало сделать ещё в середине лета.