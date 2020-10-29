Репрессивный «каток» Лукашенко: за время протестов в Белоруссии уже возбуждено 657 уголовных дел​

Несмотря на борьбу оппозиции с действующим режимом в РБ, президент Александр Лукашенко отказывается уходить с поста. Большая часть стран мира уже давно осознала, что выборы, прошедшие 9 августа этого года в Белоруссии, являются абсолютной фальсификацией.
На деле же победа досталась Светлане Тихановской, оппозиционному лидеру и жене политически репрессированного блогера. По некоторым данным, Тихановскую поддержало более 80 процентов белорусов. Лукашенко же своим «неуходом» всё больше и больше ввергает свою страну в политический кризис. Кризис уже давно грозит перерасти в настоящую гражданскую войну. Лукашенко активно использует силовиков для подавления беспорядков. Всех оппозиционеров (и по сути своих же соотечественников) он обвиняет в пособничестве западным странам. Он винит едва ли не весь мир в попытке разрушения Белоруссии.
За время протестов и акций неповиновения в РБ было возбуждено 657 уголовных дел. Во всяком случае, так сообщил генеральный прокурор страны Андрей Швед. Швед назвал происходящее в Белоруссии настоящей войной. По его словам, война в последние дни приобретает всё более радикальные формы. Напомним, что с 26 октября Светлана Тихановская объявила всеобщую национальную забастовку в республике. Многие белорусы уже поддержали идею о массовом неподчинении. Лукашенко же не только не уходит и не уступает собственному народу, но и даже усиливает свои репрессии. Недавно он призвал государственные ВУЗы к массовым отчислениям студентов, участвующих в протестах. Его сторонники из органов власти поддерживают решение президента. Александр Григорьевич уже более двух месяцев утверждает, что победил на выборах законным путём. Также он яро отрицает все свои преступления и пытки силовиками задержанных в первые дни акций протеста. События последних дней он называет «террористической войной». Но всё же большая часть людей на планете уже давно понимает, что действующий белорусский лидер попросту узурпировал власть.
Поддержите издание
Лукашенко своими действиями грозит разрушить свою страну до основания, и эта угроза уже вполне реальна. Он не собирается отступать, и это видно сразу. Он категорически отказывается признавать собственное поражение. Но подобные узурпации и акты агрессии против собственного народа, как правило, ничем хорошим не заканчивались. Критики советуют нелегитимному лидеру РБ получше изучить историю государств мира и поучиться на ошибках всех свергнутых диктаторов.