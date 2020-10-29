Репрессивный «каток» Лукашенко: за время протестов в Белоруссии уже возбуждено 657 уголовных дел​

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29 октября 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Несмотря на борьбу оппозиции с действующим режимом в РБ, президент Александр Лукашенко отказывается уходить с поста. Большая часть стран мира уже давно осознала, что выборы, прошедшие 9 августа этого года в Белоруссии, являются абсолютной фальсификацией.

На деле же победа досталась Светлане Тихановской, оппозиционному лидеру и жене политически репрессированного блогера. По некоторым данным, Тихановскую поддержало более 80 процентов белорусов. Лукашенко же своим «неуходом» всё больше и больше ввергает свою страну в политический кризис. Кризис уже давно грозит перерасти в настоящую гражданскую войну. Лукашенко активно использует силовиков для подавления беспорядков. Всех оппозиционеров (и по сути своих же соотечественников) он обвиняет в пособничестве западным странам. Он винит едва ли не весь мир в попытке разрушения Белоруссии.

Светлана Тихановская

За время протестов и акций неповиновения в РБ было возбуждено 657 уголовных дел. Во всяком случае, так сообщил генеральный прокурор страны Андрей Швед. Швед назвал происходящее в Белоруссии настоящей войной. По его словам, война в последние дни приобретает всё более радикальные формы. Напомним, что с 26 октября Светлана Тихановская объявила всеобщую национальную забастовку в республике. Многие белорусы уже поддержали идею о массовом неподчинении. Лукашенко же не только не уходит и не уступает собственному народу, но и даже усиливает свои репрессии. Недавно он призвал государственные ВУЗы к массовым отчислениям студентов, участвующих в протестах. Его сторонники из органов власти поддерживают решение президента. Александр Григорьевич уже более двух месяцев утверждает, что победил на выборах законным путём. Также он яро отрицает все свои преступления и пытки силовиками задержанных в первые дни акций протеста. События последних дней он называет «террористической войной». Но всё же большая часть людей на планете уже давно понимает, что действующий белорусский лидер попросту узурпировал власть.

Забостовки в Беларуссии

Лукашенко своими действиями грозит разрушить свою страну до основания, и эта угроза уже вполне реальна. Он не собирается отступать, и это видно сразу. Он категорически отказывается признавать собственное поражение. Но подобные узурпации и акты агрессии против собственного народа, как правило, ничем хорошим не заканчивались. Критики советуют нелегитимному лидеру РБ получше изучить историю государств мира и поучиться на ошибках всех свергнутых диктаторов.