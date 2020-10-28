3,3 миллиона рублей за три скамейки!

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 октября 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели», Константин Крохмаль, специальный корреспондент газеты "Аргументы Недели" ]

Фото: kineshemec.ru

В начале октября в Кинешме были установлены три дизайнерские семиметровые скамьи, которые уникальны не только по дизайну, но и по цене.

Власти Кинешмы Ивановской области потратили 3,3 млн рублей на три деревянные скамейки. Стоимость каждой из «Аксонометрий» — именно так называются данные конструкции, согласно представленной смете, составляет 1 млн 977 рублей. Общая стоимость скамеек вместе с 15 металлическими урнами составила 3,3 млн рублей. Мало кто задумывается, что одна скамейка по цене равняется или даже превышает стоимость новой иномарки, такой как, например, Hyundai Solaris или Volkswagen Polo. В чем же уникальность этих скамеек? Сообщается, что они состоят из клееной доски лиственницы второго класса, обработаны специальными средствами для сопротивления воздействию окружающей среды и антипожарными реагентами. Вес этих массивных скамеек 720 кг каждая, и наверное единственный их плюс, в том, что их украсть будет весьма проблематично.

«Лям» за скамейку!

Следует обратить внимание, что работы по установке скамейки не могут стоить в несколько раз дороже самой скамейки. На портале госзакупок говорится, что скамейки с учетом их установки не должны были стоить больше 111,2 тысячи рублей каждая. А сумма в 3,3 млн. рублей должна была пойти на полное благоустройство площади Революции. И получается, что полное благоустройство центральной площади города заключается в установке трех «лавочек» и 15-ти урн? Конкурс был организован областным закупочным департаментом.

Необходим народный контроль.

Подход к проведению и осуществлению государственных закупок носит систематический характер, и имеет одну цель - максимально освоить бюджетные средства, при этом ни ФАС, ни Прокуратура не проводит контрольных проверок по данным закупкам. Эта тенденция прослеживается во многих отраслях экономики, и что бы исключить, такие «благоустроенные скамейки» как в Кинешме, необходим жесткий народный контроль по расходованию средств на благоустройство территорий не только этого города, но и по возможности во всех регионах России.

Было бы рационально возродить народный контроль, который активно принимал участие в решении вопросов по благоустройству и контролировал их должное исполнение

Чем плоха скамейка за 40 тысяч рублей?

Почему было не рассмотреть других поставщиков, так например на сайте одного из местных производителей малых архитектурных форм можно найти скамьи в великолепном дизайне с боковинами из чугуна художественного литья. Данные изделия можно заказать хоть из лиственницы, хоть из сибирского кедра, бука или дуба. При этом цена самой дорогой скамейки не превышает 40 тысяч рублей. Судя по портфолио на сайте производителя, они успешно установлены в десятках городов России. Но застройщики нового центра Кинешмы, видимо, решили сделать по своему и удивить всех своим выбором.

Кто сядет на скамейку ценой в автомобиль?

Про обработку специальными средствами, то же не все понятно, например террасная доска из лиственницы, которая уложена на открытой веранде, при ежегодной пропитке специальными средствами уже через 4-5 лет нуждается в замене, так что уже сейчас надо задуматься об их сохранности от разных климатических и не климатических воздействий.

Остается всего один вопрос, посмотреть на того, кто же сядет на скамейку ценой в автомобиль?