По данным Greenpeace, в России 960 тысяч несанкционированных мусорных свалок. Их число удваивается каждый год

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28 октября 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели», Анастасия ШЕЙКИНА ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Пока Трамп на теледебатах говорит, что в России, наряду с Индией и Китаем, грязный воздух, власти утверждают единые требования к работе перерабатывающих заводов и мусорных полигонов. Такие правила начнут действовать с 1 января 2021 года, сообщили в пресс-службе правительства. Приказ об этом подписал Михаил Мишустин.

С 1 января будет запрещено утилизировать твердые коммунальные отходы (мебель, бытовую технику), если они не прошли обработку. Исключение составит мусор, который собран раздельным методом. Захоронить или сжечь отходы можно будет только в том случае, если они непригодны для переработки. В едином своде требований также упомянуты и мусорные полигоны: они должны быть выведены из эксплуатации, когда будут заполнены до максимальной вместимости или не будут отвечать требованиям экологической безопасности.

Сегодня власти говорят о необходимости международного сотрудничества в вопросах охраны окружающей среды.

«Экология является частью национальных планов развития. Но, конечно, ни одна страна в одиночку справиться с экологическими проблемами не сможет. Здесь необходимо международное сотрудничество и взаимодействие», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Помощь других стран – необходима. Но для России она преждевременна. Все из-за того, что до начала международного широкомасштабного сотрудничества нам необходимо устранить «экологические неполадки» внутри страны.

До сих пор экологические штрафы в стране остаются катастрофически низкими по сравнению с другими. Глава Роспотребнадзора Светлана Родионова во время пресс-конференции МИА «Россия сегодня» назвала их «мизерными» и «смехотворными». Подобная система штрафов не стимулирует предприятия внедрять новые технологии для более эффективной и безопасной утилизации мусора. Однако даже повышение штрафов не облехчит ситуацию. Родионова считает, что необходим мониторинг, подсчет ущерба экологии России и повсеместные комплексные меры.

Эту мысль подтверждают растущие цифры мусорных свалок на природе – они организовываются стихийно на полях или в лесу. Несмотря на принятый в 2019 году проект по ликвидации свалок, число несанкционированных мусорных полигонов не уменьшается. По данным Greenpeace, с каждым годом их количество удваивается. Если в 2019 году в России насчитывалось 480 тысяч свалок, то в 2020 – уже 960 тысяч. Нетрудно представить, какую цифру стоит ожидать к 2021 году. Становится понятно, что вступление постановления в законную силу – недостаточная мера. Не искоренит проблему и выделение средств из федерального бюджета. В июле этого года правительство объявило о том, что потратит более 3,5 миллиарда рублей на ликвидацию несанкционированных свалок.

Необходимо тратить средства не только на ликвидацию мусора, но и на формирование новых «экологических привычек» у россиян. Чтобы снизить нагрузку на объемы мусорных свалок и захоронений, нужно уходить от культуры одноразового потребления – хотя бы в сфере товаров и услуг. Сложно говорить о многоразовом использовании средств индивидуальной защиты в медицине, – особенно в период пандемии – однако в силах людей снизить уровень потребления одноразовой посуды, пакетов и других вещей из пластика.

Власти уже начали двигаться в этом направлении. В столице с 1 января 2020 года бумагу, пластик, стекло и металл нужно выбрасывать в отдельные контейнеры. Такой сбор мусора уменьшит количество захороненных отходов и увеличит долю вторичной обработки. Но многие ли москвичи выбрасывают мусор «грамотно»? До конца года на раздельный сбор мусора должны перейти еще 12 регионов. Но выбор «экологичного» поведения – вопрос не только постановлений федеральных и региональных ведомств, но и менталитета граждан. А его изменения, как известно, сложно координировать.

Так или иначе это сделать придется: если в России не начнут внедрять переработку, то через 10 лет площади свалок увеличатся в два раза и будут занимать площадь в два Азовских моря.