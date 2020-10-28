«Таркин» времён Старой Республики. О гранд-моффе Райкусе Килране из вселенной «Звёздных войн»

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 октября 2020, 14:52 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Гранд-мофф Уилхафф Таркин – один из известнейших персонажей сеттинга Джорджа Лукаса. Расчётливый, холодный и невероятно беспощадный полководец Галактической Империи, не гнушающийся на массовые расправы.

Вероятно, он брал пример с некогда жившего командира Ситхов, такого же гранд-моффа, как и он сам. За 3600 лет до основных событий трилогии «Звёздных войн» в Галактике тоже существовал местный аналог Уилхаффа Таркина, славящийся стратегическим умом, но при этом зашкаливающей жестокостью, которая была чрезмерна даже для ситхских офицеров. Речь идёт о гранд-моффе Райкусе Килране, служившем под знаменем Империи Ситхов. Империя Ситхов в те времена владела доброй половиной Галактики. Из-за постоянной агрессии со стороны адептов Тёмной Стороны, буквально все жители Республики пребывали в страхе и ужасе. Каждый день мог стать для них последним. И вот, в конце концов, благодаря гранд-моффу Килрану, в Республике наступили поистине тяжёлые времена.

Сам Килран родился на планете Дромунд-Каас, столице Империи Ситхов. Как и Таркин, он был аристократом, большим ценителем различных вин и талантливым стратегом. Его способности были сразу замечены ситхскими командующими. Будущий гранд-мофф отлично проявил себя в битве за сектор Брема. Во время операции при Орд-Ибанне командующий флота ситхов погиб. Имперцы оказались разрозненны и уже готовились отступать. Но молодому Райкусу Килрану удалось переломить ход сражения. Благодаря незаурядным способностям тактического мышления, Килран сумел объединить остатки армады Ситхов и заставить воинов поверить его словам. Имперцы выстояли против республиканского напора и вынудили врага отступить в другие системы. Командирский потенциал Килрана, приведший ситхов к великой победе, сразу обратил на себя внимание со стороны высших полководцев Империи. Сам министр войны заинтересовался юным Райкусом, посчитав его за настоящего гения и прирождённого лидера.

Авторитет Килрана продолжал расти с каждым днём. Титул «Гранд-моффа» Райкус получил уже после окончания Великой Галактической войны. Полководец участвовал в знаменитом разорении столицы Республики. За бесчеловечные действия и массовые расправы над мирным населением его наградили прозвище «Мясник Корусанта». Килрану удалось вместе с остальными командующими прорвать оборону Центра Ядра. Корусант был захвачен и подвергнут разграблению. В результате массированных обстрелов большая часть «планеты-города» была разрушена. Это была уже не война, а настоящая бойня. Килран не гнушался массово уничтожать мирных жителей и проводить авианалёты в зонах скопления беженцев. Он также карал и собственных подчинённых, некоторые из которых старались препятствовать его жестокости. В руководстве Империи Ситхов Райкуса уважали. Его действия приводили в пример перед всеми имперскими флотоводцами. Килран также стал известен своей агрессией против расы Тогрута, которые попытались восстать против воли Империи, но были побеждены.

После Великой Галактической войны, в результате которой была почти полностью разорена Республика, Килран, уже будучи гранд-моффом, продолжил завоёвывать себе новые лавры, благодаря своей чрезмерной жестокости и расчётливому уму. Ситхи высоко ценили его за преданность Империи. Ему даровали один из лучших крейсеров в галактике под громким названием «Слава Императору». Известно то, что Килран казнил многих офицеров, препятствующим его приказам. Такой вот жертвой, например, стал капитан Орзик, отказавшийся захватывать республиканское судно «Звезда Брентаала». Он посчитал эту миссию самоубийственной, и за неподчинение Килрану был казнён, как предатель. Неудачи гранд-моффа начались уже после попытки захвата ещё одного республиканского корабля, носившего имя «Эсселесс». Бойцы Килрана наткнулись на профессиональную команду Республики, которая сумела уничтожить их всех. Корабль Райкуса подвергся нападению со стороны врага. В результате диверсии был убит один из подручных гранд-моффа по имени Вокк.

Неудача на «Эсселесе» до того разгневала Килрана, что он готов был уничтожить всю Республику собственноручно. Самоуверенность и бесконтрольная ярость привели флотоводца Империи к заслуженной смерти на космостанции «Заверть». Во время битвы на станции Килран высадились на её палубу, дабы поквитаться с республиканскими диверсантами. Райкусу так и не удалось сокрушить врагов. Он был уничтожен во время жаркой перестрелки. Необузданности гранд-моффа поразился даже Дарт Малгус, один из высших представителей руководства Ситхов. Впоследствии, Райкус Килран вошёл в историю Империи, как один из самых выдающихся полководцев. В министерствах даже подумывали о возведении ему статуи на планете Дромунд-Каас. В Республике же Килрана ненавидели и считали за очередного безумного приспешника Тьмы. Даже после смерти его имя продолжило внушать ужас и страх среди многих жителей Свободной Галактики.