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9 миллионов заболевших. Коронавирусная ситуация в США усложняется с каждым днём

, 13:04 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

9 миллионов заболевших. Коронавирусная ситуация в США усложняется с каждым днём
Фото: cоцсети

США по-прежнему занимает первое место по числу заболевших в мире. Сейчас тех, кто подвержен воздействию инфекции, уже более 9 миллионов. Точная цифра – 9 038 030. 5 877 965 человек выздоровели от коронавируса, и чувствуют себя вполне неплохо. 232 084 человек погибли от осложнений. В основном страдают очень пожилые люди, инвалиды, онкобольные и те, у кого слабый иммунитет. В активной фазе болезни находятся почти 3 миллиона американцев (2 927 982). 16 760 человек в критическом состоянии. За минувшие сутки было выявлено 75 000 инфицированных. Это ещё хуже, чем во время «весеннего обострения».

Коронавирус в США
Коронавирус в США

Ситуация с «ковидом» давно вышла из-под контроля на территории Штатов. Виной послужили скорее всего не якобы неэффективные меры борьбы, а массовые скопления людей во время летних беспорядков, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Множественные бунты и мятежи по стране привели к тому, что люди совершенно забыли про угрозу со стороны «уханьской пробирки». Тысячи и тысячи бунтовщиков участвовали в беспорядках по всему государству. Ни о каких мерах предосторожности не шло и речи. А ведь врачи ещё в начале лета предупреждали о неизбежности разрастания «ковида». Они призывали радикалов остановиться и прекратить участие в массовых побоищах.

Беспорядки в США
Беспорядки в США

Президент Трамп самоуверенно заявляет, что победа над коронавирусом уже близка, и уже скоро (в ближайшие недели) будет завершена вакцина. Но критики считают, что действующий лидер Штатов глубоко заблуждается. Положение в стране с распространением вируса стало куда серьёзнее. Эксперты пророчат резкое ухудшение обстановки в ближайшие недели.

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