Наследие Гривуса в Галактической Империи. Немного о дроидах «Некрозис» из вселенной «Звёздные войны»

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 октября 2020, 05:40 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Все, кто мало-мальски изучал вселенную «Звёздных войн» прекрасно знают о генерале Гривусе, могущественном калишском полководце на службе Конфедерации.

Но мало кто осведомлён о том, что после гибели этого монстра от Оби-Вана-Кеноби его тело сохранилось. Точнее не тело, а скорее – экзоскелет, который был дарован Гривусу учёными Конфедерации. Напомним, что генерала можно вполне было отнести к кибернетическим организмам. Из всего его некогда живого тела оставалась лишь только голова и парочка органов. С уничтожением Гривуса ничего не закончилось. Новообразованная Галактическая Империя всегда стремилась к военному превосходству. И именно поэтому адепты Палпатина дали особое задание одному из видных учёных- построить совершенного боевого дроида с целым арсеналом способностей Гривуса.

Этим самым дроидом стал продукт доктора Кейнсворти под названием «Некрозис». «Некрозис» был высокоразвитым боевым механизмом, созданным из тела (экзоскелета) покойного генерала Гривуса. Доктор Николай Кейнсворти, виднейший ученый-кибернетик, был нанят Галактической Империей для создания тайного сверхоружия, способного блестяще сражаться в рукопашных боях. Николай основал целую лабораторию в пещерах Мюидрил на планете Кашиик, где он и проводил всё время над исследованиями. В конце концов, он пригласил к себе в команду ещё одного ученого, Треуна Лорна, чтобы тот помог ему улучшить проект. В результате была создана не только точная копия генерала Гривуса, но и новые «Магнастражи», некогда защищавшие конфедератских полководцев во времена Войн Клонов. Эти орудия убийства Император хотел использовать в ближайшем будущем против Альянса Повстанцев.

Поместив продвинутый «мозг» дроида в механическое тело, Кейнсворти создал настоящую машину смерти. Он даровал особое название своему проекту, такое как «Некрозис». Усовершенствованных «Магнастражей» он переименовал в «NK-3». Эти дроиды могли спокойно сражаться на световых мечах, так же как и прославленный генерал Гривус. «Некрозис» использовал элитный световой меч с двумя пылающими лезвиями, который содержал в себе кристалл от самого Дарта Бэйна. Впоследствии, супердроиды были уничтожены, благодаря внезапному вторжению группы астронавтов в пещеры Мюидрил. Роботы так и не были использованы Империей против Альянса. Маска Гривуса сумела сохраниться и вскоре была выставлена на продажу на одном из галактических рынков. Её тут же приобрёл гранд-адмирал Траун, который всегда славился коллекционированием различных артефактов из прошлых времён.

Проект «Некрозис» упоминается в основном в онлайновой ролевой игре 2003 года, созданной по вселенной «Звёздных войн» специально для компьютеров. Наиболее детально супердроиды доктора Кейнсворти представлены в неофициальном дополнении для игры «Star Wars Empire at War: Forces of Corruption» под названием «Super Star Wars». По изменённому сюжету модификации, во время Галактической гражданской войны произошло внезапное восстание сверхмощного ИИ, вознамерившегося уничтожить всю органическую жизнь во вселенной. Многие проекты учёных Палпатина, в том числе и «Некрозис», были использованы в новой войне. За «Некрозиса» можно играть как в наземных битвах, так и в космических. Также есть шанс использовать в боях его телохранителей, модернизированных «Магнастражей». Они доступны в наземных баталиях. Этих роботов можно получить, если взять под контроль фракцию «Дроидная империя» в кампании Галактического завоевания.