Вскрывать машины ради безопасности. Проект по расширению полномочий полиции одобрен Госдумой

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27 октября 2020, 21:26 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Ещё в мае правительством РФ был внесён в Госдуму особый законопроект, расширяющий полицейские полномочия. Он состоит из 3 важнейших пунктов - вскрытие машин и ограждение митингов, иммунитет полицейского и возможность применения оружия и политического нейтралитета.

Что это, собственно, значит? А это означает то, что для предотвращения преступлений и для спасения граждан можно будет вскрывать автомобили и проникать внутрь. Перед этим естественно сотрудник полиции должен предъявить удостоверение, назвать имя, звание и должность, а также предупредить о своём намерении. «Если данная мера применяется на законных основаниях, то полицейский не несёт ответственность за причинение вреда гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства» Также сотрудники полиции получат возможность «обозначать доступными средствами» места проведения массовых мероприятий.

Наиболее спорным пунктом является использование огнестрельного оружия. Ведь сотрудник полиции заимеет право применить оружие «при попытке задерживаемого лица не только прикоснуться к его оружию, но и совершить другие действия, дающие повод расценить их как угрозу нападения на стража порядка». Предлагается дополнить 30-ю статью нынешнего закона о полиции. Помимо этого, в законопроекте говорится, что полицейский не должен быть зависим от решения политических партий, подчёркивающими принцип полит-нейтралитета.

В соцсетях, между тем, продолжаются бурные дискуссии критиков данного законопроекта. По словам некоторых людей, это может привести к резкому всплеску полицейского насилия на территории страны.