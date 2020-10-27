Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Мнение 13+

Вскрывать машины ради безопасности. Проект по расширению полномочий полиции одобрен Госдумой

, 21:26 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Вскрывать машины ради безопасности. Проект по расширению полномочий полиции одобрен Госдумой
Фото: cоцсети

Ещё в мае правительством РФ был внесён в Госдуму особый законопроект, расширяющий полицейские полномочия. Он состоит из 3 важнейших пунктов - вскрытие машин и ограждение митингов, иммунитет полицейского и возможность применения оружия и политического нейтралитета.

Вскрывать машины ради безопасности. Проект по расширению полномочий полиции одобрен Госдумой

Что это, собственно, значит? А это означает то, что для предотвращения преступлений и для спасения граждан можно будет вскрывать автомобили и проникать внутрь. Перед этим естественно сотрудник полиции должен предъявить удостоверение, назвать имя, звание и должность, а также предупредить о своём намерении. «Если данная мера применяется на законных основаниях, то полицейский не несёт ответственность за причинение вреда гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства» Также сотрудники полиции получат возможность «обозначать доступными средствами» места проведения массовых мероприятий.

Вскрывать машины ради безопасности. Проект по расширению полномочий полиции одобрен Госдумой

Наиболее спорным пунктом является использование огнестрельного оружия. Ведь сотрудник полиции заимеет право применить оружие «при попытке задерживаемого лица не только прикоснуться к его оружию, но и совершить другие действия, дающие повод расценить их как угрозу нападения на стража порядка». Предлагается дополнить 30-ю статью нынешнего закона о полиции. Помимо этого, в законопроекте говорится, что полицейский не должен быть зависим от решения политических партий, подчёркивающими принцип полит-нейтралитета.

Вскрывать машины ради безопасности. Проект по расширению полномочий полиции одобрен Госдумой

В соцсетях, между тем, продолжаются бурные дискуссии критиков данного законопроекта. По словам некоторых людей, это может привести к резкому всплеску полицейского насилия на территории страны.

Армия

Азербайджанские военные обстреливают территорию Армении

Азербайджанские военные обстреливают территорию Армении

В Баку считают, что азербайджанские Вооруженные силы вправе наносить удары по угрожающим его территориальной целостности военным объектам, вне зависимости от их местонахождения. 27 октября было сделано совместное заявление Министерства обороны (МО) и Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью