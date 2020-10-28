Это будет тайной, как минимум, до Нового года. Секрет происхождения коронавируса до сих пор не выявлен

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28 октября 2020, 06:02 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Вот уже подходит конец октября месяца этого сурового для всего человечества 2020 года. Год принёс миру немало тяжёлых испытаний, про которые люди знали только из фильмов и фантастических книг. Коронавирусная пандемия, возникшая в Ухане в январе 2020 года, стала далеко не локальной вспышкой неизвестного вируса, а превратилась в масштабную трагедию для всей человеческой расы.

На сегодня заражённых по всему свету уже больше 43 миллионов. Точная цифра – 43 623 111. При этом заболеваемость совсем не падает, а даже увеличивается. В сутки заражаются по сотни тысяч человек. Число выздоровевших пока что не достигает даже 30 миллионов (сейчас их – 29 258 784).

Количество умерших достигло 1 миллиона и 161 000 человек. В основном, это пожилые люди, инвалиды, онкобольные и те, у кого слабый иммунитет. Также страдают «сердечники», люди с побочными заболеваниями, диабетики и невро-больные. Несмотря на отчаянные меры человечества в борьбе с «ковидом», он и не думает отступать. Правда вакцина уже близко, и в скором времени она начнёт распространяться по планете. Но всё же ситуация остаётся очень тяжёлой. На дворе вторая волна. В Европе снова вводится карантин, похожий на весеннюю фазу, и местные жители активно сопротивляются ужесточению. На первом месте по-прежнему стоят Соединённые Штаты, где заражённых уже почти 9 миллионов (8 710 703).

Точное происхождение коронавируса неизвестно до сих пор. В Уханьскую лабораторию никого не допустили, а китайское правительство по сей день позволяет себе молчать. Большинство людей на планете уже давно приравняли вирус к искусственной форме жизни, созданной исключительно в лаборатории. Недаром коронавирус имеет особое название – «уханьская пробирка». Но есть и эксперты, по-прежнему стоящие за теорию зоонозного происхождения. Весной 2020 года по интернету ходила крайне интересная гипотеза о заговоре неизвестной организации против всего человечества. Со временем она почему-то сошла на нет. Мировые СМИ переключились на политическую обстановку в США и Белоруссии. Но всё же нет никаких опровержений того, что те самые неизвестные террористы действительно могли создать подобную «химерную» форму. Этого никто не отрицает.

Не исключено, что таинственная организация, устроившая настоящий «коронавирусный геноцид» по всему миру, действительно существует. Просто либо информация утаивается мировыми лидерами во избежание паники, либо же террористов ещё не обнаружили. Похоже, что это будет тайной для всех, как минимум, до Нового года, а может так и останется навсегда.