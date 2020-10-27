Реальная угроза: коронавирус продолжает «терроризировать» Германию

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 октября 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: Аргументы Недели, Олеся Аверьянова

Несмотря на все должные меры борьбы, «уханьская пробирка» не отступает и продолжает распространяться по планете. Вот уже месяц как в Европе бушует вторая волна пандемии. Германия – далеко не исключение. Местное правительство опасается повторения весенних событий и потому вводит меры ограничений. Однако некоторые жители ФРГ не слишком довольны правительственными методами борьбы с пандемией.

Недавно в стране прошли настоящие демонстрации, собравшие на улицах до 2000 человек. Правоохранители запретили проведение акции протеста, но бунтующие не вняли их требованиям. Дело дошло до столкновений и до настоящих «диверсий». В ночь на воскресенье 25 октября неизвестные экстремисты забросали институт Роберта Коха «коктейлями Молотова». Уголовное дело по этому поводу уже возбудила полиция Германии.

На сегодня в ФРГ официально подтверждено 455 829 заражённых. 325 025 уже успешно оправились от инфекции. Сейчас они чувствуют себя вполне нормально, и многие из них стараются забыть о проведённых днях под воздействием болезни. 10 100 пациентов умерли за всю пандемию. В основном это очень пожилые люди, инвалиды, онкобольные и те, у кого слабый иммунитет. Также от вируса страдают диабетики и обладатели сердечно-сосудистых заболеваний. Германские власти не расслабляются и продолжают борьбу с пандемией. По словам экспертов, в ближайшее время победы не будет точно, и число заражённых продолжит расти. Буквально недавно было выявлено более 12 000 новых случаев заболеваний «ковидом».