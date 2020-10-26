Осада Салукемай. Ещё одно знаменательное событие из вселенной «Звёздные войны»

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 октября 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Осада Салукемай (ошибочное название «Салейками») – одно из важнейших событий времён Войн Клонов из чудесной вселенной Лукаса «Звёздные войны». Его мы не увидели ни в сериалах, ни в фильмах. В III Эпизоде Салукемай нам показали лишь несколько секунд. Но именно это сражение между войсками Республики и КНС полностью раскрыло всю сущность Квинлана Воса, киффарского мастера-джедая, ранее внедрённого в агентуру графа Дуку. Вос долгие месяцы работал под прикрытием, заставляя Дуку думать, что он один из его Тёмных служителей. Но в самый последний момент на Салукемай Квинлан позволил себе раскрыться и одним взмахом своего светового меча положил конец многим последователям Тьмы на службе Конфедерации.

Осада Салукемай длилась пять долгих месяцев. В сражении участвовали тысячи клонов вместе с известными генералами-джедаями, такими как Оппо Ранцизис, Стасс Галли, Толм или Осар Осет. КНС впервые пытались запустить собственные фабрики клонирования. Конфедерация была намерена создать свою армию клонов, только донорами послужили не мандалорские наёмники вроде Джанго Фетта, а представители культа Моргукаев из расы Никкто. Моргукаи были аналогами ассассинов из Средних веков. Они долго тренировались и совершенствовались в боевых искусствах. Более того, их практики были замечены ещё Империей Ситхов задолго до Войн Клонов, но Моргукаи не пошли на сговор с ними. В КНС же планировали создать целые полки клонированных фанатиков, каждый из которых был в состоянии убивать сотни бойцов.

При осаде один из мастеров-джедаев по имени Оппо Ранцизис (из змееподобной расы тисспиас) использовал Боевую медитацию, значительно подняв боевой дух воинов. Дуку же, обнаружив тайный источник силы Республики, послал уничтожить Ранцизиса. Для этого задания были набраны Тёмные служители, которых он тренировал ещё со времён Геонозиса. Соре Балк, предателю-джедаю на службе Конфедерации, удалось ликвидировать Ранцизиса. При этом погибло множество убийц. Но после уничтожения тисспиаса тайный агент Республики Квинлан Вос взял на себя контроль над операцией. Так что миссия конфедератов провалилась. Боевой дух Республиканских сил ни на йоту не уменьшился. Клоны приступили к массированному нападению на цитадель Конфедерации. Главной задачей было проникновение на фабрики клонирования моргукаев. Дроиды не сумели сдержать напор республиканцев. Все они были обезврежены в мгновении ока.

Вскоре Квинлану Восу надлежало раскрыть свою истинную сторону. В самом конце осады Салукемай все фабрики производства моргукаев были уничтожены. В этом хорошо постарался мастер-джедай по имени Толм. Но у Воса была задача намного важнее – прикончить всех Тёмных служителей Дуку. Квинлан знал, что его роль республиканского шпиона может в любой момент закончиться. Поэтому он действовал с крайней осторожностью. В разведке КНС уже начинали подозревать, что Вос работает на врага. Граф Дуку попытался проверить Квинлана и заставить его убить Хэйлин Хэнц, одну из агентесс Конфедерации. Всё осложнялось тем, что они с Хэйлином давно любили друг друга, и шпион просто не мог позволить себе лишиться возлюбленной. Тогда Квинлан понял, что настало время для раскрытия. Он официально провозгласил себя джедаем, верным Республике. Атака была слишком внезапной. Восу удалось уничтожить многих Тёмных служителей и моргукаев. Сору Балка он пронзил насквозь, а предателя Тола Скорра столкнул в пропасть. Таким образом, операция была выполнена, и командование цитадели на Салукемай перестало существовать. Вос же вернулся обратно к своим собратьям из Республики.

После уничтожения крупных Сил КНС на Салукемай, некоторые отряды клонов продолжили очищать планету от сепаратистов. Карательные отряды возглавила Стас Галли, женщина-джедай из расы толотиан. Впоследствии, во время Приказа 66 она была убита собственными соратниками. Именно этот момент был запечатлён в III Эпизоде «Мести Ситхов».