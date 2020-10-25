Давно не эталон. Швеция перестала быть победительницей коронавируса

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25 октября 2020, 20:29 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Ещё весной в СМИ только и вращалась информация о якобы гипер-эффективных методах борьбы с «ковидом» в Швеции. Хотя на деле, борьбы как таковой там не было вовсе.

Местное правительство просто проигнорировало пандемию. Люди продолжили жить как раньше и совершенно не заботились о том, что «уханьская пробирка» может пустить корни. Вскоре, так оно и случилось. Швеция давно перестала быть эталоном по войне с «ковидом». Игнорирование пандемии и отсутствие карантинных мер привели к резкому росту заболевших и ухудшению эпидемиологической ситуации.

Сейчас на территории Швеции находится 110 594 заболевших. Точные данные о выздоровевших отсутствуют. Яндекс статистика и вовсе не упоминает тех, кто исцелился от коронавируса в этой стране. Число умерших же достигло отметки в 5 933. В основном умирают пожилые люди, инвалиды и те, у кого слабый иммунитет. Местным властям уже не получается игнорировать то, что происходит в остальном мире. Некоторые ужесточения всё же произошли. К примеру, теперь в Швеции нельзя проводить концерты и дискотеки в ресторанах, барах и ночных клубах с участием более полусотни человек. Какая обстановка сложится в ближайшее время, пока что трудно сказать. Но если вирус продолжит своё «путешествие» по этой стране, то в этом случае правительству придётся взглянуть на опыт той же Франции или Испании и кардинально изменить отношение к Covid-19.