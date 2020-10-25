«Время вышло». Срок ультиматума Тихановской истекает, и Лукашенко быстро стягивает силовиков в Минск

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25 октября 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

13 октября 2020 года лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула действующему лидеру страны особый ультиматум, согласно которому Лукашенко должен уйти из власти до 25 числа.

Сегодня как раз то самое 25 октября, когда срок ультиматума полностью истекает. Если Лукашенко отказывается выполнять необходимые требования оппозиции, в стране начинаются тяжёлые и трудные времена. Люди уже готовы объявить общенациональную забастовку и так до тех пор, пока все пункты ультиматума не будут помечены знаком «плюс». В заявлении Тихановской было три главных требования – прекращение насилия на улицах, уход Лукашенко и освобождения политзаключённых. Пока что не видно, что Александр Григорьевич решил пойти на уступки оппозиционерам. Напротив, он продолжает упорствовать и держаться за власть, которая не признана очень многими мировыми державами. Лукашенко уже давно воспринимают, как «незаконного узурпатора» Белоруссии.

Оппозицию в РБ поддерживает большинство представителей населения, и отрицать это крайне глупо. Вот уже два месяца в стране разрастается тяжёлый политический кризис, грозящий привести к гражданской войне. На лицо противостояние Александра Лукашенко с собственным народом. Сам же президент обвиняет во всём западные спецслужбы и какие угодно организации, но никак не желает признавать, что жители страны более не хотят его правления. К тому же факт фальсификации во время выборов 9 августа был просто неоспорим. В центр Минска уже начинают стягиваться бойцы ОМОН, милиционеры и даже представители местной армии. Силовики приступили к блокаде улиц рядом с резиденцией правителя и проспектом Независимости. Что конкретно произойдёт в столице РБ в ближайшее время, пока сказать трудно. Остаётся только надеяться, что Александр Григорьевич не пойдёт на крайние меры и не прикажет силовикам открыть огонь по протестующим. В противном же случае, он рискует повторить судьбу Николае Чаушеску, разрушившего Румынию почти до основания своей политикой насилия и террора.