Борьба с «ковидом» в Черногории продолжается

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25 октября 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

В Черногории борьба с коронавирусом идёт полным ходом. На сегодня количество заражённых в этой стране составляет отметку в 16 629. При этом население здесь – чуть больше 600 000 человек. 263 пациента скончались от осложнений. В основном это пожилые люди, инвалиды и те, у кого слабый иммунитет. 12 600 человек успешно оправились от инфекции и чувствуют себя вполне неплохо.

И всё же в последние дни эпидемии заболевших становится гораздо меньше. Можно сказать, что ситуация меняется в лучшую сторону. Буквально недавно было выявлено 177 новых случаев за сутки. Что до случаев выздоровления, то их наоборот стало больше. По последним данным, более 280 человек оправились от «ковида» и пополнили ряды вылечившихся. Темпы заражения начинают постепенно снижаться.

Местные жители уже порядком устали от инфекции и не желают никаких чрезмерно строгих ограничений. Правительство, как правило, старается идти на уступки своим согражданам. Но всё же маски пока что остаются главными атрибутами для черногорцев и приезжих. Походы в гости и массовые сборища – крайне нежелательны. Полицейские бдительно следят за обстановкой на городских улицах.