О том, как освобождался Корусант. Ещё одна хроника из Нового канона вселенной «Звёздных войн»

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 октября 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Мало кто знает, что победа над Галактической Империей далась Альянсу Повстанцев с огромным трудом. Уничтожить «Звезду смерти»? Как плюнуть пару раз! А вот попробуй, заставь всё население громадной супердержавы перейти в демократию. Многие представители галактического сообщества за 20 лет существования Империи уже привыкли к Палпатину и его правительству. Не все захотели переходить опять под власть Республики. Многих устраивала абсолютная монархия, установившаяся в большей части вселенной.

После того, как на Эндоре победили Повстанцы, по всей Галактике начались массовые волнения. Палпатин и Вейдер были повержены, и это привело ко всеобщему хаосу. Сказать, что Новая Республика установилась почти сразу же, попросту невозможно. В Новом Каноне она вообще являлась довольно хрупким государством, которое никак не могло справиться с раздробленностью. После падения Империи многие планеты и системы стали провозглашать независимость. Да и сама Империя повержена не была. Некоторые из её офицеров и аристократов ушли в Неизведанные Регионы, где положили начало Первому Ордену. Другие же во главе с Советником Галлиусом Раксом и гранд-адмиралом Рэй Слоан попытались построить своё государство, но битва за Джакку навеки положила конец их злобным планам.

Что же до Корусанта, то это уже отдельный разговор. Корусант тысячелетиями являлся столицей Галактики. Это ведь не только Центр Ядра, но и по сути главная база всего галактического сообщества. Здесь всегда вёлся бизнес со всех звёздных систем, заключались важнейшие сделки и пакты, а также принимались самые ответственные решения. Как известно из фильма «Пробуждение силы», Корусант уже не был столицей Новой Республики к тому периоду. Главная штаб-квартира республиканского правительства была перенесена на Хосниан-Прайм. Поэтому Первый Орден так легко и расправился с «несносными демократами». Хосниан было не жалко. А вот Корусант уничтожать никто из высших офицеров Империи был никогда не стал. Хотя бы потому, что это походило на святотатство.

Хаос, случившийся после победы Повстанцев на Эндоре, несомненно затронул и Центр Галактики. После известия о гибели Палпатина и Вейдера многие горожане сразу же повыскакивали на улице. Гигантскую статую зловещего Императора ситхов было решено снести. Протестующие скандировали лозунги Альянса и призывали оставшихся имперских князей присоединиться к Восстанию. Но местные администраторы решили подавить беспорядки. Полицейские части, прибывшие на площадь Монументов, не стали церемониться с протестующими и сразу же открыли огонь. В результате бойни пострадало немало гражданских. За это корусантцы не простили имперцев и начали ответные действия.

Корусантская гражданская война продолжалась множество недель. Галлиус Ракс, будучи Советником Осколка Империи, и виднейшие лица рухнувшей сверхдержавы, отказались поддержать поимперскую власть в столице. Ракс вёл собственную игру, и Корусанту в ней не было место. Поэтому имперцы в столичном секторе оставались практически обречёнными. Мятежникам удалось разгромить провластные войска в нескольких уличных сражениях. Весь Корусант на какое-то время погрузился в атмосферу кровавой бойни. Случалось и так, что друг с другом воевали даже не районы, а просто городские дома. В одном доме могли одновременно существовать и проимперские группы и сторонники Альянса Повстанцев. На улицах появилась и третья сила в лице мародёров, бандитов и анархистов.

Но ситуацию спасла отважная группа подростков, известная как Банда Спиногрызов. Последним имперским правителем на Корусанте оставался Мас Амедда из расы Чагриан. Он же занимал должность Великого Визиря Империи. Благодаря скрытности и сноровке, юным Спиногрызам удалось захватить Амедду в плен. Синекожий чагрианин был подавлен и находился в безвыходном положении. Сильное давление со стороны мятежников заставило его присоединиться к Новой Республике. Впоследствии, Амедда подписал Галактическое соглашение, в результате которого Осколок Империи на Корусанте полностью прекратил своё существование. Визирь так же возглавил правительство переходного периода не без помощи республиканцев.