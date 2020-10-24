«Свежо предание, да верится с трудом». Большинство россиян из соцсетей не признают теорию о токсичных водорослях в Авачинской бухт

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24 октября 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Согласно заключениям Следственного Комитета РФ чудовищная трагедия в Авачинской бухте, приведшая к смертям тысяч морских обитателей, является природной катастрофой.

В воде, почве и в организмах животных не было обнаружено следов тяжёлых металлов. Превышение концентрации нефтепродуктов и фенола, по заявлениям следователей, совсем не является критичным. В Авачине эти вещества обнаруживают ещё с советской эпохи, как минимум с 1970-х годов. В Росприроднадзоре провели несколько тысяч исследований, чтобы выяснить правду. Основная теория – развитие токсичных микро-водорослей. «Гибли донные микробионты и рыбы», - заявил вице-президент РАН Андрей Андрианов, «Литоральные организмы, живущие в зоне всплеска, и придонные рыбы были в достаточно хорошем состоянии. Морские млекопитающие не пострадали».

Министерство природных ресурсов РФ так же солидарно с гипотезой природного происхождения Камчатского ЧП. Между тем, большая часть россиян в соцсетях категорически отказывается верить официальной теории. По мнению наших соотечественников, в столь страшной трагедии могут быть виновны люди, и скорее всего военные, те же самые учёные или представители крупного бизнеса. Люди категорически отказываются доверять официальным хроникам исследований. «Свежо предание, да верится с трудом», - звучат гневные высказывания россиян в комментариях, «Столько лет эти водоросли существовали и не мешали никому, а теперь будто «обиделись» на что-то и токсины стали выделять».