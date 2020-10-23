Будущее Америки в тумане неопределённости

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23 октября 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Грядущие выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года. Их с нетерпением ждёт сейчас каждый американец. Сторонники нынешнего лидера всеми силами надеются на победу Дональда Трампа, так как он, по их мнению, является одним из самых достойных американских президентов, которые действительно что-то делают. А вот демократы и некоторые радикалы из «Black Lives Matter» ставят на Джо Байдена, полагая, что он спасёт Соединённые Штаты.

Большинству аналитиков наиболее адекватным человеком кажется Дональд Трамп. Ведь при этом лидере США удалось избежать множества бессмысленных войн. К тому же именно Трамп относительно спокойно держался по поводу российского вопроса. При Обаме, между тем, РФ и США едва не превратились в злейших врагов.

23 октября, в сегодняшний день, прошёл заключительный дебатный раунд между Дональдом Трампом и Джо Байденом, его главным оппонентом и соперником в грядущих выборах. Дебаты прошли в Нэшвилле, в штате Тэннеси. На этот раз всё обошлось без громких криков и вспышек ненависти. Но всё же взаимные обвинения прозвучали. Споры возникали в основном по политической части или из-за вопросов коронавирусной пандемии. Байден до сих пор винит Трампа в смерти сотен тысяч американцев из-за «уханьской пробирки». Он так же предупредил, что США скатываются в эру «тёмной зимы». «Любой, кто несёт ответственность за такое количество смертей не должен быть президентом», - заявлял на выступлении престарелый Джо. Трамп же, напротив, был оптимистичен и говорил, что вирус в скором времени отступит. Он также сказал, что завершение работы над вакциной уже близко (через несколько недель всё будет готово).

Байден же продолжал свою обвинительную кампанию против соперника. Он намекал и на иностранное вмешательство в американские выборы. Подозрения обернулись в сторону России и Ирана. «Любая страна, которая будет вмешиваться в процесс, заплатит», - довольно резко выразил свою позицию Джо Байден, «Это нарушение суверенитета Америки». Далее уже случился новый спор из-за якобы связей обоих политиков с Российской Федерацией. Трамп обвинил Байдена в дружеских отношениях с представителями российской власти, а также напомнил тому про историю с его «разгульным» сыном. Оппонента это сильно разгневало. Он продолжал защищать сына, отрицать свои связи с РФ, а потом заявил, что никогда не брал денег с зарубежных источников.

Споры затрагивали совершенно разные темы: от политики и здравоохранения до реформ в области правосудия, иммиграция, а также вопросов о климатических переменах на планете. Байден вёл себя весьма высокомерно. Ближе к концу он самоуверенно заявил, что «баллотируется как гордый демократ» и «именно при его правлении не будет ни красных, ни синих штатов, а будут лишь Соединённые Штаты Америки».