Коронавирус в Приморье – всё ещё актуальная проблема

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 октября 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Несмотря на все должные меры противодействия вирусу, «ковид» продолжает своё распространение по планете, и в частности по нашей стране.

Врачи сражаются отважно, спасая тысячи жизней и рискуя собственным здоровьем. Но всё же «уханьскую пробирку» это не всегда останавливает. В Приморье и поныне продолжается «боевая кампания» по противодействию Covid-19. По недавним данным, за сутки было зафиксировано 123 новых случая заражения. Общее количество больных достигло отметки в 13 811 человек. Также было заявлено о ещё двух пациентах, не справившихся с болезнью. Всего от осложнений скончались 140 человек. Страдают в основном очень пожилые люди, инвалиды и те, у кого слабый иммунитет.

Есть и хорошие новости по поводу исцелений. В Приморском крае от коронавируса излечилось множество людей, и их количество уже достигает 11 572. Все они чувствуют себя отлично. В регионе давно действует режим повышенной готовности. Медики советуют людям соблюдать все необходимые правила карантина, а именно – носить маски и перчатки, а также придерживаться социальной дистанции. Люди в основном предпочитают следовать общим правилам. Но всё же есть и те, кто не относится к коронавирусной пандемии серьёзно и полагает, что вирус не так уж опасен, как про него говорят в СМИ.