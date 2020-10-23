Адмирал Мотти – ненавистник Вейдера и верный сын Империи. Немного об известном флотоводце из вселенной «Звёздных войн»

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 октября 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Поначалу адмирал с итальянской фамилией Мотти не был флотоводцем, а имел совершенно другое звание.

Да и акцентировать внимание на него стали лишь после продажи франшизы "Диснею". В Новом Каноне этот человек получил куда более подробную историю. Напомним, что Конан Антонио Мотти - этот тот надменный парень из "Новой надежды", сидящий на заседании начальников штабов на "Звезде смерти". Там его едва не придушил Вейдер за опасные высказывания о недоверии к природе Силы. Наш многоуважаемый синьор Мотти был довольно известным адмиралом в Имперском флоте, который командовал целой боевой армадой. Происходил он из аристократии планеты Сесвенна. Родился в влиятельной и богатой семье, известной по всему Внешнему Кольцу. Мотти начал свою карьеру с простого капитана звездолёта. Позже он быстро поднялся по служебной лестнице в ряды флагманских офицеров и к 14 году до битвы при Явине дослужился до адмиральского звания.

Он прошёл немало военных кампаний вместе с верными товарищами. Мотти был предан Империи, как никто другой. Хотя адмирал верил в Богов (возможно в тех самых Небожителей) и считался весьма религиозным человеком, он всё же не доверял Силе, как Светлой стороне так и Тёмной. С таким же скептицизмом он относился к джедаям. Вейдера он совсем не любил и приравнивал его к "безумным последователям давно угасшей религии". Мотти возлагал все надежды на «Звезду Смерти», считая ее конструкцию неуязвимой, и пренебрежительно относился к предполагаемой угрозе со стороны Альянса повстанцев. Самоуверенность адмирала порою зашкаливала. Он мог сказать всё в лицо даже высшим военачальникам, потому что совсем не боялся кары. Ведь за него поручался сам гранд-мофф Таркин, которому Конан был несказанно предан. Правда гранд-генерал Кассио Тагге считал Мотти недальновидным человеком и даже глупым. Всё из-за того, что адмирал фанатично верил в превосходство Имперской военной машины и считал "Звезду смерти" самым совершенным оружием во вселенной. Мотти полагал, что никто и ничто не сумеет бросить вызов Галактической империи после изобретения такого супероружия. Тагге же, напротив, предчувствовал, что за Повстанцами стоит куда более мощная сила, такая как, например, джедаи. Гранд-генерал осознавал опасность, исходящую от мятежников, и всегда предупреждал командиров Империи о серьёзной угрозе. Мотти и другие военачальники обычно считали слова Тагге за излишние опасения. Нередко они смеялись над своим сотоварищем.

Амбиции Мотти, выросшие после завершения строительства боевой станции, быстро сошли на нет. Командование Альянса Повстанцев, получившее копию чертежей «Звезды Смерти», обнаружило слабое место в обороне станции и успешно использовало его. Благодаря усилиям Люка Скайокера супероружие было аннигилировано, что привело к смерти адмирала Мотти и всех остальных полководцев на станции. Принцесса Лея Органа ужасно ненавидела Антонио Мотти и называла его одним из самых больших эгоцентриков в Галактике. Зашкаливающее высокомерие Мотти сделало своё дело.