«Синистер» - король ужасов. Самый страшный фильм за всю историю галактики

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22 октября 2020, 20:24 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Ужасы бывают разные. Бывают качественные, бывают некачественные, бывают страшные, а бывают и вовсе не представляющие собой ничего, кроме набора спецэффектов.

Но есть такие фильмы, от которых кровь стынет в жилах в буквальном смысле. Особенно если речь в сюжетной линии идёт о родителях и детях. Одни только новости о детях, убивающих своих родителей, уже вгоняют в шок. А чего говорить про целую киносагу на эту тему? Известный фильм ужасов «Синистер» по праву назвали одним из самых страшных за всю историю человечества. Ведь он затрагивает слишком тяжёлые темы, которые даже прославленные хоррор-писатели предпочитают обходить стороной.

Британская компания «Broadbandchoices» решила провести специальное исследование и выявить наиболее страшный фильм из всех «ужасников», представленных в списке. Картина Скотта Дерриксона, показанная миру в 2012 году, заслужила первое место в топе-35. В исследовании приняло участие 50 человек разного пола и возраста. Пока люди смотрели фильмы, им измеряли частоту сокращений сердца. В итоге получилось, что средний пульс зрителей во время просмотра «Синистера» составлял 86 ударов в минуту. Второе место получили уже картины Джеймса Вана под названием «Астрал», также считающиеся образцами современных фильмов ужасов. А ведь Ван считался по праву королём хоррора.

Напомним, что сюжет «Синист Синистера ера» повествует о таинственном демоне, заставляющем детей убивать собственных родителей и членов семьи, причём самыми ужасными способами. Фильм совершенно отходит от привычных для нас особенностей хоррора. К тому же он наполнен внезапными спецэффектами (вроде появления демона из ниоткуда) и сценами чудовищного насилия. Страшно ещё и то, что главными злодеями, как правило, выступают сами дети, и не всех их удаётся спасти от воли зловещего тёмного существа.