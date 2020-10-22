Российская медицинская техника стала жертвой политической борьбы в США

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22 октября 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Как сообщают в американских СМИ, в США было принято решение об утилизации 45 аппаратов ИВЛ «Авента-М». Они были поставлены из России вместе с гуманитарной помощью этой весной.

Официально заявляется, что аппараты не были использованы по техническим причинам. Одной из таких причин могли стать банальные розетки. Между российскими и американскими электросетями существует значительная разница в напряжении. Также говорится, что возможной причиной уничтожения приспособлений послужили сведения о пожарах, случившихся в российских больницах во время первой волны. Возгорания, как было заявлено, произошли из-за возможных неисправностей аппаратуры.



Правда на тему ликвидации оборудования «Авента-М» есть и другие суждения, более политизированные. Некоторые депутаты и аналитики полагают, что причина исключительно в возникшей напряжённости отношений между США и Россией. Многие совсем не понимают действия американцев. Один из отечественных парламентариев по имени Геннадий Онищенко заявил, что дело тут явно не в розетках. По его мнению, речь идёт об «абсолютно примитивной политике». Сами руководители компании «Радиоэлектронные технологии» не получали пока никаких документов об уничтожении аппаратов.

Между тем, представители Уральского приборостроительного завода считают сведения об утилизации аппаратуры ИВЛ в США недостоверными. «Вряд ли всё это может восприниматься как источник официальной информации», - говорится в их заявлении, «Мы не верим, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сейчас во многих странах».