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Российская медицинская техника стала жертвой политической борьбы в США

, 16:40 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Российская медицинская техника стала жертвой политической борьбы в США
Фото: cоцсети

Как сообщают в американских СМИ, в США было принято решение об утилизации 45 аппаратов ИВЛ «Авента-М». Они были поставлены из России вместе с гуманитарной помощью этой весной. 

Официально заявляется, что аппараты не были использованы по техническим причинам. Одной из таких причин могли стать банальные розетки. Между российскими и американскими электросетями существует значительная разница в напряжении. Также говорится, что возможной причиной уничтожения приспособлений послужили сведения о пожарах, случившихся в российских больницах во время первой волны. Возгорания, как было заявлено, произошли из-за возможных неисправностей аппаратуры.

Российская медицинская техника стала жертвой политической борьбы в США
Правда на тему ликвидации оборудования «Авента-М» есть и другие суждения, более политизированные. Некоторые депутаты и аналитики полагают, что причина исключительно в возникшей напряжённости отношений между США и Россией. Многие совсем не понимают действия американцев. Один из отечественных парламентариев по имени Геннадий Онищенко заявил, что дело тут явно не в розетках. По его мнению, речь идёт об «абсолютно примитивной политике». Сами руководители компании «Радиоэлектронные технологии» не получали пока никаких документов об уничтожении аппаратов.

Российская медицинская техника стала жертвой политической борьбы в США

Между тем, представители Уральского приборостроительного завода считают сведения об утилизации аппаратуры ИВЛ в США недостоверными. «Вряд ли всё это может восприниматься как источник официальной информации», - говорится в их заявлении, «Мы не верим, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сейчас во многих странах».

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