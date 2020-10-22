Предатель Умбары. Немного о Понге Крелле, изменнике-генерале из вселенной «Звёздные войны»

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 октября 2020, 10:01 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Одним из самых интересных предателей вселенной «Звёздных войн» можно назвать генерала Понга Крелла, который даже получил на какое-то время контроль над 501-м легионом Анакина Скайокера.

Всё произошло как раз во время Войн Клонов. Так уж случилось, что Кеноби и Анакин были отозваны с планеты Умбара на другие задания. 501-й легион клонов, находившийся на этом мрачной и пропахшей гнилью земле, был вынужден перейти под командование сурового и хладнокровного Крелла. Понг Крелл был представителем расы бесалисков. Это такие высокие четырёхрукие рептилоиды, родом с планеты Оджом. Раса бесалисков существовала с древнейших времён. Они охотно вошли в состав Республики и слились с галактическим обществом. Многие бесалиски поступали в академии джедаев или в военный флот. Понг давно числился мастером-джедаем и утверждал, что предан Республике больше, чем все остальные командиры. Поражает только то, что многие джедаи воевали с ним бок и бок, и так и не смогли заметить прорастающие семена вечной Тьмы.

Во времена Войн Клонов многие планеты переходили под контроль Конфедерации Независимых систем. Так уж случилось, что правительство Умбары заключило союз с графом Дуку. Сами умбаранцы представляли собой ответвление от человеческой расы. Это были потомки древних колонистов из числа людей, которые осели в мрачном мире Умбары и вскоре подверглись некоторым изменениями. Внешне они по-прежнему выглядели как люди, только вот в темноте могли видеть покруче бесалисков. Когда Крелл взял под контроль 501-й, он сразу же поручил ему приказ – взять в осаду столицу Умбары. Местные полководцы Эннодио и Фанг Сир бросили все имеющиеся силы на перехват армии клонов. Умбаранцы не собирались отдавать столицу обратно республиканцам. Крелл же был утверждал, что Республика не может ждать, и что город следует штурмовать немедленно. Капитан Рекс и его основная команда клонов предложили Понгу вначлале провести разведку, а затем уже нанести удар исподтишка. Крелл же отреагировал весьма враждебно, заявив, что атака должна быть лобовой.

В первые же сутки он отправил подконтрольных клонов вместе с капитаном Рексом на прорыв оборонительных сооружений. Умбаранцы постоянно устраивали засады на клонов и убивали их сотнями. В первом же бою погибло множество солдат. Многих их них Рекс знавал лично. Офицеры армии клонов тут же заподозрили неладное. Они стали сомневаться в том, что Крелл настолько профессионален, как говорили в академиях Республики. Ведь его главным тактическим приёмом было использование пушечного мяса. Среди клонов появилось враждебное отношение к этому странному и агрессивному бесалиску. Любые попытки хоть как-то поспорить с генералом, заканчивались угрозами и запугиванием. Крелл не терпел никакой критики. Более того, он называл клонов не по именам, а по кодовым номерам, заставляя их понимать, что они не более, чем лабораторные изделия. Когда в боях с умбаранцами начало гибнуть много воинов, Рекс попытался ещё раз переговорить с Понгом, но получил в ответ лишь бурю ненависти. К своим подчинённым Крелл относился без уважения, так как считал их всего лишь расходным материалом. Он ненавидел клонов, и это стало ясно уже каждому бойцу после трёх проведённых сражений.

Затем странности Крелла стали приобретать всё более таинственный характер. Он упрямо отказывался в проведении спецопераций против сил противника. К тому же он не раз позволял клонам попадать в капканы умбаранцев. Местные войска, преданные КНС, нанесли немало поражений республиканцам. И тогда уже клоны задумались, на чьей же стороне играет Крелл? Позднее, им с трудом удалось захватить умбаранскую авиабазу. Республиканцы превратили её в новый командный центр. Крелл же обосновался в высокой башне, проводя всё свободное время в таинственном молчании. Вскоре несколько бойцов решились уничтожить один из кораблей снабжения КНС, зависающий над Умбарой. Это судно очень мешало республиканскому наступлению. К тому же на корабле находились элитные дроиды Конфедерации. Клоны совершили настоящий подвиг, взорвав судно снабжения изнутри. Воин по имени Хардкейс пожертвовал жизнью, чтобы спасти своих соплеменников и позволить им живыми выбраться из судна. Но Крелл отреагировал слишком враждебно. Он обвинил всех клонов, участвующих в спецоперации, в прямом неповиновении. Вначале он приказал арестовать их и упрятать на гауптвахту. А затем и вовсе захотел расстрелять героев войны. Рекс всё сильнее задавался вопросами, кто же такой этот проклятый бесалиск, который явно не желает победы на Умбаре. Когда Крелл приказал расстрелять всех участников прошлой операции, Рекс отказался повиноваться. Никто из клонов, составляющих расстрельную команду, так же не стал стрелять. Возникший конфликт между солдатами и генералом остановило наступление умбаранцев.

Некоторое время спустя, Крелл сообщил бойцам, что командование Умбары решило использовать вооружение клонов для дезориентации республиканских сил. Он направил группу Рекса навстречу якобы наступающим диверсантам. Клоны столкнулись в бою с солдатами, облачёнными в их же форму. Но когда Рекс снял шлем с одного из убитых, его постиг великий ужас. Это были его же сослуживцы из другого отряда. Порыскав среди трупов, бойцы Рекса нашли умирающего лейтенанта Васкера, который сообщил им, что Крелл отдал тот же приказ его солдатам – найти и уничтожить диверсантов Умбары, облачившихся в доспехи клонов. Рекс сразу же понял, что Понг Крелл работает на врага. Вскоре клоны вернулись обратно в командный центр. Был отдан самый опасный приказ за всю историю Умбаранской войны – арестовать генерала Крелла за предательство и измену. Бесалиск сразу же заподозрил неладное. Когда клоны пришли брать его живым, Крелл сразу же переменился. Он выхватил световые мечи и начал уничтожать своих же бойцов. В результате он положил не менее сотни клонов. Но всё же Рексу и его группе удалось захватить Крелла живым. Его оглушили с помощью парализатора. Рекс отдал команду – отправить изменника на гауптвахту. В результате допросов выяснилось, что Понг Крелл давно служит Тьме. Как оказалось, он планировал переметнуться на службу КНС и присягнуть на верность Дуку. Для этого ему нужно было сорвать операцию Республики по захвату столицы и уничтожить всех клонов.

Рекс приказал немедленно расстрелять Крелла за предательство и за службу Тьме. Но пленника так и не довели до заветного места, где ему собирались пустить парочку зарядов. Один из клонов по имени Догма был предан Креллу всю операцию на Умбаре. И когда он услышал, что генерал работает на Ситхов, то ярость взяла над ним контроль. Догма застрелил Крелла в спину, не выдержав напора собственного гнева. Впоследствии, он был за это арестован. Сведения о Крелле были тут же переданы в командование Республики. Не все поверили информации, поступившей от Рекса и его команды. Не многие осмелились поверить тому, что столь выдающийся полководец присягнул на верность тьме. Но благодаря поддержке Анакина и Кеноби, клоны-бойцы и их доблестный командир не получили никакого наказания за расстрел генерала. Они выстояли достойно и продолжили своё служение Республике. Умбара же была вскоре взята подкреплениями из дополнительных сил клонов. Местное правительство отреклось от КНС и признало своё поражение.