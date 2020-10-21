4 дня до Часа «Ч». У президента РБ осталось не так-то много времени

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 октября 2020, 23:55 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Вот уже больше 2 месяцев против президента Белоруссии Александра Лукашенко проходят массовые акции протестов, сопровождающиеся уличными боями и задержаниями.

Всё случилось из-за того, что большая часть белорусов не признала выборы 9 августа состоявшимися. После оглашения результатов выяснилось, что Лукашенко неведомым образом набрал больше 80 процентов. Факт фальсификации был на лицо, и это заставило людей задуматься о легитимности действующего лидера. По мнению многих белорусов, победа на выборах досталась оппозиционному лидеру Светлане Тихановской. Александр Григорьевич, судя по всему, не набрал даже 20 процентов. К тому же популярность Лукашенко стала падать ещё с прошлого года. В итоге оглашённые результаты выборов привели к настоящему бунту жителей республики. «Победивший» Лукашенко отреагировал крайне неадекватно и приказал силовикам жёстко подавлять протесты. Только вот выиграть эту кампанию ему явно не удалось.

Многие европейские страны, включая США, поддержали Светлану Тихановскую и признали её законным лидером Белоруссии. Из-за репрессий и преследования со стороны никак не уходящего Лукашенко вынудили её покинуть страну. Но она по-прежнему продолжает руководить оппозицией и призывать народ РБ к неповиновению действующей власти. 13 октября она официально предъявила ультиматум правительству Александра Григорьевича. Тихановская дала ему время, чтобы «собрать вещицы». Срок нынешнего главы государства уже начинает подходить к концу. К 25 октября власти РБ должны выполнить все требования белорусской оппозиции, которую активно поддерживает почти весь народ. «Лукашенко должен объявить об уходе», - говорится в ультиматуме, «Все политзаключённые – освобождены. Насилие на улицах городов должно остановиться полностью». Европейские лидеры были солидарны со Светланой Тихановской. Они так же считают, что Лукашенко уже пора признать своё поражение.

Пока что трудно сказать, что именно произойдёт в Белоруссии в ближайшие 5 дней, но если нынешний лидер продолжит удерживать «трон», то очень велика вероятность начала политической катастрофы. После жёсткого разгона пенсионеров 12 октября люди ещё больше прогневались на действующий режим в РБ. Пожалуй, эти действия силовиков можно назвать последней каплей народного терпения.