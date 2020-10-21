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4 дня до Часа «Ч». У президента РБ осталось не так-то много времени

, 23:55 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

4 дня до Часа «Ч». У президента РБ осталось не так-то много времени
Фото: cоцсети

Вот уже больше 2 месяцев против президента Белоруссии Александра Лукашенко проходят массовые акции протестов, сопровождающиеся уличными боями и задержаниями. 

Всё случилось из-за того, что большая часть белорусов не признала выборы 9 августа состоявшимися. После оглашения результатов выяснилось, что Лукашенко неведомым образом набрал больше 80 процентов. Факт фальсификации был на лицо, и это заставило людей задуматься о легитимности действующего лидера. По мнению многих белорусов, победа на выборах досталась оппозиционному лидеру Светлане Тихановской. Александр Григорьевич, судя по всему, не набрал даже 20 процентов. К тому же популярность Лукашенко стала падать ещё с прошлого года. В итоге оглашённые результаты выборов привели к настоящему бунту жителей республики. «Победивший» Лукашенко отреагировал крайне неадекватно и приказал силовикам жёстко подавлять протесты. Только вот выиграть эту кампанию ему явно не удалось.

4 дня до Часа «Ч». У президента РБ осталось не так-то много времени

Многие европейские страны, включая США, поддержали Светлану Тихановскую и признали её законным лидером Белоруссии. Из-за репрессий и преследования со стороны никак не уходящего Лукашенко вынудили её покинуть страну. Но она по-прежнему продолжает руководить оппозицией и призывать народ РБ к неповиновению действующей власти. 13 октября она официально предъявила ультиматум правительству Александра Григорьевича. Тихановская дала ему время, чтобы «собрать вещицы». Срок нынешнего главы государства уже начинает подходить к концу. К 25 октября власти РБ должны выполнить все требования белорусской оппозиции, которую активно поддерживает почти весь народ. «Лукашенко должен объявить об уходе», - говорится в ультиматуме, «Все политзаключённые – освобождены. Насилие на улицах городов должно остановиться полностью». Европейские лидеры были солидарны со Светланой Тихановской. Они так же считают, что Лукашенко уже пора признать своё поражение.

4 дня до Часа «Ч». У президента РБ осталось не так-то много времени

 Пока что трудно сказать, что именно произойдёт в Белоруссии в ближайшие 5 дней, но если нынешний лидер продолжит удерживать «трон», то очень велика вероятность начала политической катастрофы. После жёсткого разгона пенсионеров 12 октября люди ещё больше прогневались на действующий режим в РБ. Пожалуй, эти действия силовиков можно назвать последней каплей народного терпения.

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