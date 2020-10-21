Деньги во «враждебной стране». Налоговые отчёты показали, что у Трампа есть банковский счёт в КНР

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21 октября 2020, 23:19 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Китай и США давно на грани войны. Ещё в мае месяце напряжение между двумя странами накалилось настолько, что казалось, будто бы час полномасштабного конфликта с применением супероружия и вооружённых сил уже совсем близок.

Всё из-за того, что Дональд Трамп на весь мир заявил о непосредственной вине КНР в коронавирусной пандемии. Именно тогда начали резко обостряться синофобские настроения по всей планете. Нынешний американский президент никогда не считал себя другом Китая. Однако недавно журналисты прознали, что у компании Трампа оказывается есть банковский счёт во «враждебной стране». И он существует там аж с 2015 года.

Все эти счета оформлены исключительно на юридическое лицо корпорации, поэтому Трамп никак их не мог указывать в своей финансовой отчётности. Но всё же факт остаётся фактом. Кстати, два других счёта действующего лидера США находятся на территории Великобритании. Между тем, юрист Trump Organisation, Алан Гартен сообщил, что счёт в КНР был открыт лишь только для «изучения потенциала гостиничного бизнеса во всей Азии». Как выяснилось, никаких торговых операций там вовсе не осуществлялось. С 2015 года и по сей день офис компании остаётся бездействующим.