Госсовет - это соска-пустышка или КПСС 5.0

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 октября 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели», Август Котляр, Российский и американский журналист. ]

Фото: Аргументы Недели, Олеся Аверьянова

Понятие, сущность и явление Госсовета муссируется, мурыжится и мусолиться с начала президентского анабазиса Путина. В реальности идее Госсовета уже 210 лет, и эта идея, как призрак коммунизма, в настоящем переживает своё очередное воплощение. И, как призрак коммунизма, он вполне может обрести плоть, кровь, власть и могущество.

Поскольку основная аудитория "Аргументов недели" - это зрелые образованные мужчины от 50 лет и старше, то им ничего многословно объяснять не надо. Старое советское образование и старая советская жизненная школа выучили не только думать и сопоставлять, но и быстро схватывать суть и ориентироваться немедленно. Поэтому без ненужных введений и очевидных аналогий: закон о Госсовете, наконец-то внесённый Путиным в Госдуму (то есть его Государственно-правовым управлением), напоминает обстоятельную расшифровку 6 главы Конституции СССР о Коммунистической партии, дескать, о том, что она есть направляющая и руководящая сила советского общества.

Товарищ Сталин учил нас, что есть логика намерений и есть логика обстоятельств. Как бы ни были противоречивы оценки личности товарища Сталина, объективности ради надо признать, что он был образованным богословом, знал как эсхатологию и сотериологию, так и экзегетику и гомилетику. Помимо прочего он также был решительным бандитом-налётчиком, большим конспиратором и великим организатором. Известно также достоверно, что он прочитывал по нескольку сотен страниц текстов каждый день. То есть в голове у товарища Сталина кое-что было, и на его мнение можно если и не положиться, то уж точно можно опереться как на одну из реперных точек в понимании реалий реальности.

До сих пор не вышло ни одной знаковой работы о понимании сущности КПСС. Но Сталин, выстроивший систему надгосударственной власти в виде политической партии, контролирующей все аспекты общественной и частной жизни, не особо скрывал сущностную природу КПСС - это рыцарский орден, подобный религиозному. Обратим внимание - дедушка Ленин был правительственным деятелем, председательствовал в Совнаркоме, то есть в кабинете министров. Его партийная составляющая была, по гамбургскому счёту, так себе, слабенькая. В РСДРП(б) он не играл значительной роли во все годы подготовки к Октябрьскому перевороту, он жил себе спокойно в Швейцарии, пока через Парвуса его не приспособил германский генштаб подрывать Россию изнутри. Это всё было известно узкому кругу историков и при советской власти, а ныне это всё уже мало кому интересно. Ленин умер для государства ещё в 1921-1922 годах, когда был настолько болен, что не мог уже контролировать исполнение своих распоряжений. Товарищ Сталин тихой сапой задвинул его в угол, за штабель, и Ленин это понимал и даже пытался обратить внимание товарищей. Но Сталин умно организовал сношения Ленина с внешним миром, и Старик (одна из партийных кличек В.И.Ульянова) с волчьими воплями отчаяния (он выл на Луну в Горках, парализованный и спеленатый тёплыми пледами) сошёл мумией в свой зиккурат на Красной площади, где все желающие до сих пор могут полюбоваться свежим румянцем на восковых ланитах вождя мировых голодранцев. Или кто-то забыл уже бессмертную ленинскую цитату - "Мы отвоевали Россию у богатых для бедных"?

Именно Сталин стал выстраивать ВКП(б) как политико-религиозный орден внутри всех общественных и хозяйственных структур Советского Союза, как, скажем, Орден иезуитов выстроил своё проникновение во все органы тела римско-католической церкви. Зачем он это делал? Для того, чтобы продефлорировать тело Советской России единой политической волей, подчинить единой власти и единой цели. И избавился от еретиков - кого выслали, кого расстреляли. Гуманнее, чем живьём на очищающий душу и тело костёр, как это делала бого- и человеколюбивая католическая церковь. Любая ересь шла под нож, но что была ересь? "Рабинович, вы колебались при проведении линии партии? - Ну... Колебался вместе с линией!"

Чтобы ни у кого не возникало вопросов, какой властью и чьими полномочиями политический орден коммунистов подчиняет себе всё общество, пришлось немножко нагнать жути силами чертей из ГПУ/ЧК/НКВД. Потом и чертей пустили под нож, чтоб не распоясывались до полного равноправия, ибо черти, равно как и ангелы, суть служебные духи, а самостоятельностью и неподотчётностью обладает только Господь Бог - это чисто богословская конструкция, но она работает в обществе и неоднократно доказывала свою эффективность на практике.

В СССР же воплощение политической воли через создание религиозно-политического ордена, где вера в Бога была подменена верой в Научный Коммунизм, доказала свою сверхэффективность. Страна из послереволюционной разрухи восстала буквально за 15 лет и превратилась в индустриального и военного монстра. После Великой Отечественной страна восстала из тотального опустошения за 6 лет, к 1951-1952 годам. Советский Союз показал феноменальные результаты развития человеческого капитала - именно человеческий капитал обеспечил и выход в космос, и развитие множества технологий, которые до сих пор не освоены Западом. Развитие человеческого капитала - исключительно заслуга орденской структуры КПСС, где людей подбирали по личным и личностным качествам.

Высшее достижение КПСС - формирование слоя номенклатуры - руководящей касты - из наиболее способных в плане коммуникативности и мимикричности персонажей. Но номенклатура и сгубила КПСС и всю советскую систему - этот слой посчитал себя недооценённым, а свой общественный строй счёл недостаточно динамичным для удовлетворения всё возрастающих потребностей советского человека. Но, исторически, орденская структура, принизывающая общество сверху донизу, вкупе с постановкой количественных целей и планированием процессов их достижения, доказала своё превосходство над так называемой рыночной экономикой. Двухконтурная замкнутая финансовая система позволила построить политическую автокефалию и экономическую автаркию. Советский Союз, если бы он был выстроен несколько умнее, если бы пугливое Политбюро одобрило систему кибернетического управления экономикой академика Глушкова, то советские люди бы действительно к 1980-му году жили в коммунизме. Но это было политическое решение руководства ордена - и оно было ошибочное, повело общество окольными путями, где весь запал и энтузиазм иссяк и развеялся. История знает сослагательное наклонение, потому что все ходы записаны и заархивированы.

Но на каких правовых основаниях КПСС правила советским обществом? Без оснований. Жалкая 6 статья Советской Конституции не может являться основанием для создания организационного спрута, контролирующего все сферы жизни без исключения, включая даже интимную (облико морале). К статье в Конституции полагалось бы множество законных и подзаконных актов. Например, о статусе парткома на предприятии. Формально же парторг - никто, но боялись его больше, чем директора предприятия. Сам директор боялся своего парторга и партийную организацию. А вот институт замполитов в армии - это же вообще было нечто, все эти политруки и политработники. У них было полномочий порой больше, чем у собственно командиров воинских подразделений. Но кто с ними обострял отношения? Никто. От них зависело всё, в том числе продвижение по службе. На каких юридических основаниях? Без оснований.

Нынешний Госсовет в проекте весьма напоминает ЦК КПСС. Там тоже были сплошь держатели высших номенклатурных должностей, слегка разбавленные ткачихами, доярками, шахтёрами и композиторами. Госсовет обойдётся без лишних людей, ибо в замысле напоминает чистый директивный орган, каковым было ядро ЦК КПСС, состоявшее из лиц, принимающих политические решения. Вероятно, это в самом деле это новое издание социального органа, выражающего концентрированную политическую волю правящего класса, состоящего примерно из 5000 человек (при общей численности российской бюрократии в полтора миллиона человек). Им вполне будет достаточно коллегиального органа из полутора сотен представителей федеральных и региональных властей.

В проекте закона есть достаточно свежие понятия, такие как конституционный орган, публичная власть, федеральные территории. Но главное, для чего он создаётся - это координация действий всех органов власти. То есть в деликатных выражениях изложена роль КПСС - дирижировать обществом так, чтоб оркестр играл в унисон и исполнял заказанную музыку точно по предоставленной партитуре. Это уже пятое издание КПСС. Первое - это РСДРП(б), второе - это ВКП(б), третье - это КПСС на пике могущества, четвёртое - это КПРФ (маленький кастрат), и вот пятым вполне может стать Госсовет. Вопрос только в том, какие функции ему будут переданы в реальности, насколько обязательными будут сделаны его решения и насколько разрушительным для карьер и организаций будет противостояние воле Госсовета. Это уже зависит от политического искусства Путина, Кириенко и Новикова (последний - восходящая звезда Администрации Президента, весьма способный и толковый управленец, пришедший в АП из Росатома).

Ещё один вопрос - кто будет формировать видение развития страны? Безграмотные мальчонки и девчонки, вылупляющиеся из ВШЭ и наполняющие своим задорным бессвязным гвалтом Минэкономики, Минпромторг, Минсельхоз и прочие учреждения? Так называемые эксперты, которым лет по 35-40, тоже не знающие ничего ни о жизни, ни о преимуществах плановой экономики и наличия сильной власти, отравленные симпатиями к таким деструктивным персонажам как Лёша Навальный или Миша Ходорковский? То есть эти недоросли с фигой в кармане будут формировать видение будущего?

Есть в стране люди феноменального ума и кругозора - Привалов (ИД "Эксперт"), Леонтьев (Роснефть), Максим Соколов (размышляет на вольном выпасе), Хазин (в фонде имени себя) и ещё несколько. Эти люди не только умны и образованы, они могут генерировать идеи, отбраковывать шлак и давать нравственную оценку принимаемым решениям. Если они будут референтурой Госсовета, то предприятие состоится и дело выгорит. (Федеральным и региональным чиновникам думать и строить воздушные замки некогда - им работать надо; но без воздушных замков, построенных в чьём-то воображении, не бывает потом выстроенных по этим проектам каменных крепостей.) У ЦК КПСС была мощнейшая референтура, и это обеспечивало руководящую и направляющую роль партии в советском обществе. Когда референтуру перестали слушать, а решения стали принимать не умом, а так называемым марксистским политическим чутьём, то система рассыпалась за несколько лет: сначала в умах, потом на практике.

Всё теперь зависит от политической воли Путина. В целом всё готово для проведения в жизнь политических решений Госсовета: принята новая Конституция, дающая ему возможность доигрывать свою партию до конца, создано электронное правительство и электронное казначейство - а это позволяет отслеживать воплощение решений в режиме онлайн. Если он вставит в создаваемую новую сущность настоящие мозги, то Голем оживёт и малыми средствами будет делать большие дела. Если мозгов там не будет, но будут лишь бюджеты, то тело распухнет до размеров диплодока, то есть ящера размером с пятиэтажный многоквартирный дом и мозгами величиной с грецкий орех. Эффективность такого тела тоже будет диплодочья - сигнал от хвоста до мозга может и не дойти, сожрут хищники за это время.

Закон поступил в Госдуму во второй декаде октября сего года; посмотрим, насколько быстро его примут, и какой бюджет под него будет запланирован. На основании этого мы поймём, в самом ли деле это новый директивный орган или очередная соска-пустышка, которую общественности будет предложено обсасывать, пока не будет найдено, что можно обсасывать ещё в условиях надвигающейся и пугающей неопределённости.